Nel corso della conferenza stampa ha mostrato le foto degli arrestati in Minnesota, chiedendo agli americani: "Volete vivere con loro?". Ha rifiutato, poi, l'invito di Macron al G7 di Parigi

Donald Trump ha parlato oggi, martedì 20 gennaio, alla Casa Bianca a un anno dall'inizio del secondo mandato. "Dove mi spingerò con la Groenlandia? Lo scoprirete" annuncia nella conferenza stampa, cominciata con quasi un'ora di ritardo. Quanto ai Paesi, che si oppongono ai suoi piani in Groenlandia, spiega di avere "in programma molti incontri sulla a Davos". E di essere ottimista: "Credo che le cose andranno molto bene".

Ha parlato, poi, dei risultati della sua amministrazione, definendo l'anno appena trascorso come un "periodo straordinario". "Abbiamo fatto di gran lunga più di qualsiasi altra amministrazione in termini militari, nel porre fine alle guerre, nel completarle. Nessuno ha mai visto niente di simile" sottolinea.

Trump mostra foto di immigrati arrestati: "Volete vivere con loro?"

Ha mostrato, poi, le foto dei migranti, arrestati in questi mesi in Minnesota, chiedendo: "Volete vivere con loro? La maggior parte di loro sono assassini internazionali". "Arrivano senza soldi, non li hanno mai avuti, non hanno neanche un Paese e arrivano qui e diventano ricchi" attacca, parlando in particolare degli immigrati di origine somala.

Il no all'invito di Macron al G7 di Parigi

Donald Trump ha rifiutato l'invito del presidente francese Macron a partecipare giovedì a Parigi alla riunione del G7. Alla domanda, durante la conferenza stampa alla Casa bianca, se avrebbe partecipato, il presidente americano ha risposto: "No, non lo farò. Perché, sapete, Emmanuel non resterà lì a lungo. È un mio amico. È un tipo simpatico. Macron mi piace, ma non resterà lì a lungo, come sapete".

Venezuela: "Compagnie pronte a fare investimenti massicci, coinvolgere Machado"

"Tutte le compagnie sono pronte a fare investimenti massicci in Venezuela, anche l'Arabia saudita", ha affermato Donald Trump sottolineando che in questo momento "sta lavorando così bene" con Caracas "dove sono così carini".

Trump assicura di voler "coinvolgere la leader dell'opposizione Maria Corina Machado" in qualche modo nel governo del Paese. "E' una donna incredibilmente gentile, ha fatto anche una cosa incredibile, come sapete" ricordando che gli ha consegnato la medaglia del premio Nobel. "Possiamo coinvolgerla in qualche modo" auspica.

La colpa di Biden

Dall'immigrazione all'inflazione, durante la sua conferenza alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha menzionato più volte il nome di Biden, facendo ricadere la responsabilita sul suo predecessore. "Joe Biden il dormiglione. Joe Biden il corrotto. Potete chiamarlo come volete", ha detto Trump. "E' comunque giusto? È dormiglione ed è corrotto. È stato il peggior presidente che abbiamo mai avuto".

Il cordoglio per la morte di Renee Good

Donald Trump ha espresso più volte il suo cordoglio per la morte di Renee Good, uccisa a colpi di arma da fuoco da un funzionario federale dell'immigrazione a Minneapolis due settimane fa. "È una situazione difficile". Il presidente degli Stati Uniti ha ammesso di essersi sentito "malissimo" quando ha scoperto che il padre della Good era un "fan di Trump". E ha aggiunto che a volte l'Ice "commette errori" e "si comporta in modo troppo duro con le persone".

Trump e la Nato

"La mia grande paura nei confronti della Nato è che spendiamo enormi quantità di denaro con essa e so che noi verremo in loro soccorso, ma mi chiedo davvero se loro verranno in nostro soccorso o meno" si interroga Trump, evidenziando come i membri abbiano concordato di aumentare la spesa per la difesa dal 2% al 5% del Pil. "Ho fatto per la Nato più di qualsiasi altra persona, viva o morta" assicura.

Macron e Starmer

Dopo le critiche del presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer alle sue minacce di acquisizione della Groenlandia si limita a dire che "pensa di andare molto d'accordo con loro". "Voglio dire, mi trattano sempre bene. Diventano un po' bruschi quando non ci sono, ma quando ci sono mi trattano molto bene. E, sai, mi piacciono entrambi".

"Board of Peace potrebbe sostituire l'Onu"

Il Board of Peace potrebbe sostituire le Nazioni Unite, annuncia, poi, definendo l'Onu inefficace nel porre fine alle guerre. "L'Onu avrebbe dovuto risolvere tutte le guerre che ho risolto" e, invece, conclude, "non è mai stata di alcun aiuto".