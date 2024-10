H&M celebra 20 anni collab. guest designer con riedizioni limitate

L'esclusiva selezione propone capi da Viktor & Rolf a Versace, da Marni a Moschino, da Stella McCartney a Sonia Rykiel, lancio in drop diversi

Quest'anno ricorre il 20esimo anniversario delle famose collaborazioni con i guest designer di H&M, un'iniziativa che ha cambiato profondamente il panorama della moda contemporanea. Per celebrare questo anniversario speciale, H&M propone le sue leggendarie capsule attraverso una speciale riedizione di articoli pre loved. Nel 2004 H&M ha lanciato la sua prima coll aborazione con Karl Lagerfeld, allora direttore creativo di Chanel. L'iniziativa ha rivoluzionato l'industria della moda rendendo accessibili i capi di importanti stilisti e marchi di moda a livello mondiale e consolidando il principio che il grande design trascende il prezzo.

Ogni collaborazione con i guest designer è stata unica, rispondendo ai valori e ai principi del brand con cui H&M ha collaborato. “Il nostro obiettivo - dice Ann Sofie Johansson, creative Advisor di H&M - era quello di far conoscere il panorama della moda ai clienti di tutto il mondo, mostrando al contempo il nostro legame con un design unico ed originale. Principio che s i collega all'etica fondamentale di H&M: la qualità e la creatività devono essere disponibili per tutti”. Gli amanti della moda avranno una seconda possibilità di accedere ai pezzi iconici di queste acclamate collaborazioni che hanno segnato un'epoca, grazie all'iniziativa pre loved di H&M.

I capi sono stati reperiti grazie alla cooperazione con la piattaforma pre loved Sellpy e con vintage store di tutto il mondo. Dare una seconda vita ai capi pre loved fa parte dell'impegno di H&M verso un'economia circolare della moda attraverso soluzioni innovative e sostenibili. “Lavorando con i capi pre loved, possiamo proporre queste collezioni agli appassionati di moda, dando loro la possibilità di amarle di nuovo, e allo stesso tempo di far conoscere a una nuova generazione i momenti iconici delle collaborazioni di H&M e dei migliori talenti del design mondiale”, aggiunge Jörgen Andersson, direttore creativo di H&M. L'esclusiva selezione propone capi di tutti i guest designer di H&M, da Viktor & Rolf a Versace, da Marni a Moschino, da Stella McCartney a Sonia Rykiel. I capi pre loved saranno disponibili, in date differenti, in sette punti vendita al mondo e online.

Ogni attivazione in store sarà un'esperienza unica che permetterà di ridare vita alle capsule in un modo nuovo. Primo drop: Francia, Parigi Lafayette, giovedì 24 ottobre secondo drop: Uk Londra Regent Street, giovedì 25 ottobre 3 drop: Italia Milano Duomo, sabato 26 ottobre, quarto drop: Usa New York Soho, domenica 27 ottobre 5 drop: Spagna Barcellona Paseo de Gracia, lunedì 28 ottobre sesto drop: Svezia Stoccolma Götgatan/Drottninggatan, martedì 29 ottobre settimo drop: Germania, Berlin Mitte, mercoledì 30 ottobre ottavo drop: online HM.com, giovedì 31 ottobre.

I brand che partecipano al progetto sono: Karl Lagerfeld (2004), Stella McCartney (2005), Viktor & Rolf (2006), Roberto Cavalli (2007), Comme des Garçons by Rei Kawakubo (2008), Matthew Williamson primavera 2009), Jimmy Choo (autunno 2009 ), Sonia Rykiel (primavera 2010), Lanvin (autunno 2010), Versace (2011), Marni ( primavera 2012), Maison Martin Margiela, (autunno 2012) Isabel Marant (2013), Alexander Wang (2014), Balmain (2015), Kenzo (2016), Erdem (2017), Moschino (2018), Giambattista Valli (2019) Simone Rocha (2021), Toga Archive (2021), Mugler (primavera 2023), e Rabanne (autunno 2023).