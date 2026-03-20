H&M Moves Barcelona, l'evento internazionale per promuovere cultura running

H&M Move ha presentato la nuova collezione running con un evento internazionale a Barcellona. Un appuntamento dedicato alle community di runner della città, in uno dei momenti chiave della stagione delle maratone. L’attivazione ha previsto una corsa di 5 km organizzata insieme ad alcuni dei principali running club locali ed è stata l’occasione per presentare la nuova collezione tecnica da running di H&M Move. Il programma ha incluso anche un panel che ha riunito voci provenienti dalla running culture, dal mondo della moda e dalle tendenze, esplorando come l’ascesa del running stia ridefinendo il modo di socializzare e il suo crescente legame con la moda.

L’attivazione è stata sviluppata attorno al concept “H&M Moves Barcelona', un invito rivolto alla città e ai suoi cittadini ad unirsi al movimento collettivo dedicato alla corsa. Il concept richiama il nome della linea sportiva del brand svedese e sottolinea il legame tra H&M Move e l’energia dinamica della città. L’evento è stato costruito insieme a vere community di runner. Per la corsa da 5 km, H&M Move ha collaborato con alcuni dei gruppi più attivi della città, tra cui Itinerari, Running Club Barcelona e Revel, che hanno partecipato all’attivazione contribuendo ad amplificarla nella scena running locale. La corsa ha coinvolto anche talenti locali, influencer e atleti come Lucas Bojanich e Mariona Pujol, riflettendo ulteriormente la diversità e la crescita della cultura del running in città.

Il percorso si è sviluppato lungo la Barceloneta e si è concluso con un ritrovo post-run nell’iconica location Los Tinglados, sottolineando la dimensione sociale e comunitaria del running a Barcellona. In parallelo all’attivazione, la mattina del 19 marzo si è tenuto anche un talk culturale dedicato alla presentazione della collezione, riunendo figure chiave provenienti dai mondi del running, della moda e delle tendenze. Al panel hanno partecipato: Martha Pazienti Caidan, fondatrice del running club britannico Tempo London; Elly Phillips di Wgsn, piattaforma internazionale di previsione tendenze; Alex Boisset, content creator specializzato in sport; Pepa Salazar, designer nota per esplorare l’intersezione tra moda e sport; e Marie Fredros, Head of Design di H&M Move, che ha condiviso aspetti del design e performance della collezione.

La conversazione ha evidenziato come il running sia ormai evoluto oltre lo sport, diventando un fenomeno culturale in cui comunità, creatività e stile convergono. La corsa da 5 km di H&M Move si è svolta appena quattro giorni dopo la maratona di Barcellona, un contesto che evidenzia ulteriormente la rilevanza che il running sta vivendo in città e il suo crescente legame con moda, creatività e lifestyle. L’evento segna il lancio della nuova collezione running di H&M Move, progettata per supportare i runner durante la stagione delle maratone e nei mesi di allenamento che la precedono. Creata per dare priorità a performance, resistenza e stile, la collezione combina materiali leggeri con la tecnologia DryMove, studiata per garantire traspirabilità e durata nelle corse a lunga distanza.

“Elevare lo standard dell’activewear accessibile parte dalla precisione nel processo di design. Dal peso del tessuto al posizionamento di tasche e cuciture, ogni dettaglio è stato considerato con attenzione per garantire comfort sulle lunghe distanze”, afferma Marie Fredros, Head of Design di H&M Move. La collezione include capi tecnici come shorts, top, reggiseni sportivi e gilet leggeri, oltre ad accessori pensati per supportare i runner in diverse condizioni e momenti dell’allenamento, mantenendo un’estetica minimalista che equilibra funzionalità e stile. La palette comprende nero, bianco e grigio chiaro, abbinati a toni stagionali delicati come rosa blush, blu amazonite e giallo butter, per un look armonioso e contemporaneo. La collezione sarà disponibile dal 26 marzo in selezionati punti vendita e su hm.com.