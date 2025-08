H&M, nella capsule pre-fall 2025 ode all'estetica di Copenaghen

Con il passaggio dalle calde giornate estive all’aria frizzante dell’autunno, H&M Studio si ispira a Copenaghen per reinterpretare i capi chiave della stagione con uno stile deciso e naturalmente sofisticato. La nuova capsule pre-fall 2025 gioca con il contrasto tra femminilità e silhouette scultoree, fondendo elementi streetwear e dettagli sartoriali per un look moderno e ricercato. Struttura e trasparenze si bilanciano, e il casual si veste di eleganza. Tra i capi principali della capsule, disponibile a partire dal 28 agosto su hm.com., piccano una giacca in suede color marrone chiaro, un cardigan con una sottile arricciatura che crea un effetto avvolgente, un maglione mélange da indossare anche annodato sul davanti e una minigonna strutturata a ruota in blu navy.

I jeans ampi e il top smanicato, realizzati in un mix bi-color di indaco profondo e denim délavé, danno vita a un raffinato contrasto materico. A completare la collezione, un elegante abito in pizzo con volant asimmetrici e un top in mesh stampato introducono una nota di femminilità tra le proposte più decise e strutturate.

"La capsule pre-fall 2025 di H&M Studio - afferma Kathrin Deutsch, designer della collezione H&M Studio - unisce precisione sartoriale e un’estetica vissuta, come se ogni capo fosse stato selezionato con cura nel tempo. Le texture giocano un ruolo centrale: abbiamo scelto materiali come pelle e maglia, abbinandoli a denim e tessuti più leggeri come il pizzo e il mesh. È proprio questa combinazione di elementi a rendere la collezione unica e decisa".