Il viaggio argentino di Moschino

Un ritorno all’Argentina della sua infanzia, trasformato in un viaggio dal sapore allegro, dove la memoria personale incontra l’ironia inesauribile del Dna Moschino. È quel sentimento che apre la nuova collezione autunno/inverno 2026 di Moschino firmata da Adrian Appiolaza, che con la solita arguzia e curiosità intreccia un racconto intimo e universale. Franco Moschino era maestro nell’abbracciare gli stereotipi per poi ribaltarli con una risata lucidissima e la collezione segue questa scia, muovendosi tra opposti solo in apparenza distanti: souvenir e alta moda, Buenos Aires e la campagna sconfinata.

Le ispirazioni al Paese sudamericano ci sono tutte: l’Obelisco, Evita, i gauchos. E poi i lama, che escono letteralmente dalla maglieria per diventare spille tridimensionali 'Lama glama', per dirla alla Moschino maniera. E accanto all'ironia più marcata emergono dettagli più intimi, tra volumi morbidi e stondati e motivi sinuosi che richiamano il Fileteado Porteño. Persino le scarpe da tango si scompongono, con il cinturino che scivola di lato. Ma niente è come sembra: i volant sono in lattice, il tailoring è gonfiato da imbottiture effetto doudoune, strati disegnano silhouette nuove. Le tovaglie in broderie anglaise diventano abiti leggeri e drappeggiati, mentre i pull sembrano morsicati dalle tarme, rovinati ma conservati con affetto.

In un dialogo d'amore con la cultura pop argentina, appare anche Mafalda - grazie alla collaborazione con gli eredi di Quino - che entra nel mondo Moschino come nuova erede della Olivia tanto amata da Franco Moschino, stampata su un abito-tshirt con la scritta: 'Basta'. E poi c’è Evita: icona assoluta, simbolo riconosciuto in tutto il mondo. I suoi abiti dal taglio netto ispirano silhouette che attraversano idealmente l’Atlantico, celebrando quella sartorialità precisa che definisce da sempre il marchio del gruppo Aeffe. Il finale è una festa di movimento ed energia: come le ampie gonne coloratissime e dotate di volant svolazzanti. L’ironia rimane affilata, soprattutto negli accessori: borse che sembrano trompe-l’œil, un pacchetto di churros al cioccolato, un vecchio telefono a disco, cornici argentate porta foto, il maialino salvadanaio portato sottobraccio. Tutto molto 'very Moschino'. (di Federica Mochi)