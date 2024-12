Its Contest 2025, ecco i 10 designer selezionati

Nuova formula per la prossima edizione: gli emergenti sono già tutti vincitori e beneficeranno di una residenza creativa di dieci giorni, diecimila euro di borsa di studio, e i loro lavori saranno esposti per dieci mesi a Its Arcademy - Museum of Art in Fashion

Its Contest è una delle più importanti piattaforme internazionali dedicate alla ricerca e tutela della creatività. Nel suo percorso ultra ventennale ha intercettato i migliori talenti emergenti del design di moda, accessori e gioielli. Anche quest’anno la giuria internazionale riunita a Trieste ha scelto i dieci designer più interessanti della nuova generazione di Its Contest 2025 tra quasi 900 iscrizioni provenienti da 75 nazioni. Ecco i loro nomi: Cindy Zhaohan Li - Cina; Gabrielle Szwarcenberg - Belgio; Macy Grimshaw - Francia; Maximilian Raynor - Regno Unito; Mijoda Dajomi - Germania; Naya El Ahdab - Francia; Patrick Taylor - Regno Unito; Qianhan Liu - Cina; Yifan Yu - Cina; Zhuen Cai - Cina; Mijoda Dajomi.

A valutare i progetti un panel autorevole di personalità con competenze e sensibilità diverse, figure di spicco del mondo del fashion, dell’arte e della cultura, che si arricchirà per l’evento finale, tra cui Andrea Rosso - Diesel Sustainability Ambassador e Founder di MYAR, e Barbara Franchin - presidente Fondazione Its. “In un clima di incertezza globale, i giovani rispondono con design protettivi - commenta Barbara Franchin, presidente della Fondazione Its, a proposito dei progetti esaminati dalla giuria - sorta di 'corazze' urbane che trasmettono un senso di sicurezza, utilizzando materiali di recupero nati da oggetti quotidiani e dettagli sartoriali. Persino la carta, materiale effimero, trova nuova espressione come elemento di design, enfatizzando il confine tra bidimensionale e tridimensionale. Un percorso in cui il design risponde all'emotività e all'esigenza di autenticità, spaziando tra passato e futuro, tra tangibile e digitale, e invitando a riscoprire il potere della moda come mezzo di espressione profonda e consapevole".

Ognuno dei 10 designer selezionati di Its Contest 2025 riceverà l’Its Creative Excellence Award 10x10x10 che comprende una borsa di studio di 10.000 euro, una residenza creativa tra Trieste e luoghi iconici della regione Friuli Venezia Giulia, della durata di 10 giorni, visibilità nell’ambito dell’esposizione Borderless di Its Arcademy - Museum of Art in Fashion per la durata di 10 mesi. I 10 talenti scelti avranno l’occasione di vivere un'esperienza indimenticabile di 10 giorni fra Trieste e altre località iconiche del Friuli Venezia Giulia come Villa Manin. La residenza è sviluppata in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia nell’anno di GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura.