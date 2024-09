L'inno alla leggerezza di Alberta Ferretti

Un inno alla leggerezza e alla femminilità soft, fatto di arricciature, trasparenze e increspature. Per l'estate 2025 Alberta Ferretti propone una collezione impalpabile, senza peso, nella quale sono le torsioni, le plissettature, gli intagli a laser a creare un senso di preziosità. Nello scenario del Museo della Scienza e Tecnica di Milano la stilista manda in passerella abiti pensati per diventare parte del quotidiano, per essere vissuti "qui e ora".

Come le leggerissime gonne pantalone dalle quale fanno capolino gli shorts o le bluse vaporose e ampie. Le camicie si allungano, mentre le righe dai toni caldi ritmano la silhouette. Non c’è spazio per costumi che si esauriscono nel flash dei social media: come recita la nota diffusa per questa collezione "al bling bling che imperversa ovunque" Alberta Ferretti contrappone "il gusto della monocromia”, dai toni chiari e naturali che aprono lo show alle tinte più vitaminiche come l’arancio, il blu elettrico e il nero dei lunghi abiti di organza e chiffon mentre ai piedi sandali multilistino, piatti o dal tacco alto completano i look.

Una narrazione della moda concreta e raffinata, che da sempre contraddistingue il marchio e con la quale, ancora una volta, la stilista torna a parlare alle donne, senza rinunciare al gusto del reale. (di Federica Mochi)