Jaden Smith è il primo direttore creativo della linea uomo di Louboutin

Il figlio di Will Smith e Jada Pinkett Smith si dedica completamente alla moda dopo la carriera nel cinema e nella musica

Jaden Smith - Ipa
17 settembre 2025 | 16.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Ha recitato accanto al padre Will Smith, ha pubblicato due album in studio e numerosi progetti musicali e ora, dopo oltre dieci anni di lavoro nel mondo della moda, Jaden Smith fa il vero salto. A 27 anni diventa il primo direttore creativo della linea uomo di Louboutin. Ad annunciarlo è lo stesso stilista francese, sui social network.

"Quando ho incontrato Jaden per la prima volta, ho visto in lui una scelta naturale per la Maison: il suo mondo è ricco e multidimensionale, il suo stile e la sua sensibilità culturale sono fonte di ispirazione, la sua curiosità e apertura mentale sono straordinarie", ha scritto Christian Louboutin. "Ho capito - si legge ancora nella dichiarazione a corredo del video con cui è stata lanciata la notizia - che con la sua direzione creativa la nostra collezione uomo si sarebbe evoluta in modo entusiasmante e dinamico. È il complemento perfetto per il nostro team creativo e non vedo l'ora di divertirmi a lavorare con lui sulle nostre collezioni uomo."

Chi è Jaden Smith

Nato nel luglio 1998, Jaden Smith è il primogenito di Will Smith e Jada Pinkett Smith. Ha esordito nel mondo dello spettacolo a soli otto 8 anni, quando recitò a fianco del padre in 'La ricerca della felicità' di Gabriele Muccino. Tra gli altri film noti a cui ha partecipato, sempre da bambino, 'Ultimatum alla Terra', 'The Karate Kid - La leggenda continua' e, di nuovo insieme al padre Will Smith, 'After Earth'.

Da adolescente ha preferito spostarsi sulla musica. I suoi due album in studio si chiamano 'Syre' e 'Erys' e sono usciti rispettivamente nel 2017 e nel 2019.

Tra le collaborazioni più note nel mondo della moda, invece, quella con il designer coreano Choi Bum Suk e quello con Louis Vuitton, come modello per la campagna femminile del 2016.

