Roberto Cavalli lancia capsule leisurewear sostenibile con Ogat

Una felpa, due modelli di t-shirt e pantaloni da jogging progettati e stampati per essere esclusivi e in vendita in limited edition su RobertoCavalli.com e on demand presso i flagship del marchio

Roberto Cavalli lancia una capsule leisurewear sostenibile con Ogat, acronimo per One Garment at A Time, nuovo player nel mondo della moda la cui mission è quella di una produzione responsabile per flessibilità produttiva e tecnologie innovative. Una felpa, due modelli di t-shirt e pantaloni da jogging progettati e stampati per essere esclusivi e in vendita in limited edition su RobertoCavalli.com e on demand presso i flagship Roberto Cavalli. Ogni capo è caratterizzato dall’iconica stampa White Tigresse, che enfatizza lo spirito felino e sensuale del brand, posizionata ad arte per creare un look dinamico e attento al dettaglio. La creatività non ha limiti e grazie all’innovazione di Ogat, per la prima volta il pattern sarà posizionato all-over senza creare interruzioni dello stesso sul capo.

L'obiettivo di Ogat è quello di sfidare i modelli produttivi di massa, realizzando piccole quantità̀ di capi, producendo anche un solo pezzo alla volta. Roberto Cavalli ha sposato questa filosofia proponendo un acquisto on demand. Pensata per i fashion lover più esigenti, questa collezione consente di ordinare il proprio capo preferito, numerato in limited edition e creato su richiesta per un’esperienza di shopping esclusiva. La produzione di questa capsule è all’insegna della sostenibilità: ogni capo sarà Made in Italy e realizzato in cotone organico, attraverso un'innovativa tecnologia di stampa senza acqua, sensibile all'ambiente, che applica inchiostro ecologico solo dove necessario.