Sebastian Milano: "Ispirati dall'arte, le nostre scarpe per tutti"

Parte dal dipinto di De Chirico, ‘Cavalli sulla Riva’ del 1927-28 Sebastian Milano per tracciare la nuova collezione dedicata alla spring-summer 2025 e intitolata ‘Enigma’. Un dipinto dall’atmosfera sospesa ed enigmatica, che invita a porsi domande, cercare risposte o accettare il fascino dell’ignoto. Proprio come le calzature presentate in occasione della fashion week milanese. “La collezione parte dall’opera di De Chirico, un dipinto enigmatico, come alcuni elementi delle scarpe” dice all’AdnKronos Angelica Fagioli, brand director di Sebastian Milano.

Dori Hazan, il direttore creativo del marchio, ha tratto ispirazione dal dipinto ma, a differenza di De Chirico, non ha utilizzato i due cavalli come protagonisti, bensì le loro folte criniere, la sensazione di movimento e i materiali e attrezzature legate al mondo equino. “Penso ai tacchi con le frange che oscillano al ritmo della camminata, celando la struttura e al gioco di movimenti - racconta ancora Fagioli -. La collezione parte dall'idea di enigma e invita a porsi altre domande".

L'arte è da sempre l'immancabile protagonista delle collezioni targate Sebastian Milano. "L’anno scorso - ricorda Fagioli - ci siamo ispirati alle celebri labbra rosse di Man Ray e al dadaismo, quest’anno ai cavalli in riva al mare di De Chirico, e questo è il risultato”. In collezione le cinture delle selle diventano eleganti cinturini che avvolgono il piede, le briglie si trasformano in sottili catene metalliche che cadono ripetutamente sul collo del piede. I materiali, selezionati sulle tonalità metalliche dell’oro, argento e canna di fucile, tonalità neutre e qualche tocco di colore, giocano un ruolo cruciale, diventando la linea guida della collezione: metalli, frange e persino capelli, tutti utilizzati in modo innovativo ed enigmatico.

Ma non solo. La collezione include una limited edition che trae ispirazione dal dipinto e ne prende il nome: Riva. Questa edizione speciale, prodotta in sole 99 paia, vuole più di tutte ricordare il cavallo a cui si ispira. Sebastian Milano è anche sinonimo di inclusività e mira a portare avanti il suo messaggio 'Fem4All' di inclusione, producendo scarpe femminili in un range di taglie 35-44, e dare a questa voce una durata senza tempo. “Non facciamo scarpe per donne - assicura Fagioli - ma femminili, in modo che ognuno possa esprimere la propria femminilità". Anche nella nuova campagna i protagonisti sono, non a caso, un uomo e una donna.