La Fondazione Ferragamo a Firenze ha ospitato la cerimonia di premiazione della terza edizione della Wanda Ferragamo Scholarship, alla presenza del presidente Leonardo Ferragamo e di altri membri della famiglia Ferragamo.

La scelta di tenere la cerimonia di premiazione presso la Fondazione Ferragamo nasce da una delle sue principali finalità: offrire ai giovani opportunità di crescita e di formazione, prendendo ad esempio e testimonianza il percorso professionale di Salvatore Ferragamo e i valori su cui ha fondato la sua opera.

Wanda Miletti Ferragamo, presidente della Fondazione Ferragamo fino alla sua scomparsa, nel 2018, ha lavorato intensamente alla realizzazione di questo progetto, consapevole di quanto fosse importante ispirare e motivare le giovani generazioni a perseguire i propri sogni superando ogni ostacolo.

Per Wanda Ferragamo investire nei giovani e offrire loro opportunità per crescere e mettersi in gioco è sempre stato un valore cardine, trasmesso con dedizione anche all’azienda. In questa direzione, il Gruppo Salvatore Ferragamo ha istituito la Wanda Ferragamo Scholarship, un’iniziativa che assegna annualmente fino a cinque borse di studio per riconoscere e valorizzare il merito scolastico.

Anche quest’anno, le borse sono state dedicate a studenti diplomati di particolare talento, figli dei dipendenti Ferragamo nel mondo, selezionati in base all’eccellenza scolastica e alla volontà di proseguire con impegno il proprio percorso accademico. Due i figli di dipendenti Ferragamo della sede Corporate italiana, Allegra Cilia e Lorenzo Giannozzi. Insieme a loro sono stati premiati Ha Eun Kim, figlia di una dipendente retail in Corea del Sud e Pablo Gael Patiňo Roque, figlio di un dipendente retail in Messico.

Leonardo Ferragamo, presidente dell’azienda, ha ricordato: "Mia madre ha sempre saputo che il successo non si costruisce da soli, ma con il contributo di tutti, attraverso il lavoro di squadra e l’inclusività. Aveva a cuore la famiglia, l’azienda, i dipendenti e, soprattutto, i giovani. Li guardava con la dolcezza di una nonna, ma anche con la capacità di riconoscere il loro potenziale, la loro energia e la loro forza. Oggi siamo profondamente orgogliosi di onorare la sua memoria con questa borsa di studio, che porta il suo nome e incarna i valori in cui ha sempre creduto". L'istituzione della Wanda Ferragamo Scholarship rappresenta un ulteriore tassello del percorso di responsabilità sociale che il Gruppo Ferragamo porta avanti con passione, promuovendo la cultura, il talento e il futuro delle nuove generazioni.