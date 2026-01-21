circle x black
Valentino, parla una delle sue modelle: "La scintilla fra noi grazie ai carlini"

Veronica Pecoraro, per circa 20 anni nella storica maison: "All'annuncio del suo arrivo in atelier tutto doveva essere perfetto, sembrava di essere nel film 'Il diavolo veste Prada'"

La modella Veronica Pecoraro
21 gennaio 2026 | 19.41
Redazione Adnkronos
"Rigore, educazione, rispetto. Era l'atmosfera che regnava nella maison durante il lavoro e i fitting. Valentino arrivava alla fine delle prove per il tocco finale da imprimere agli abiti. Spesso fiocchi. Quanti fiocchi ho visto nascere sugli abiti del signor Valentino". A ricordare il grande maestro della moda, scomparso lunedì a Roma, è la mannequin Veronica Pecoraro, per circa 20 anni nella storica maison. "Lavorare con un couturier immenso come Valentino - dice all'Adnkronos - era il sogno delle ragazze della mia generazione. Quando arrivai a piazza Mignanelli avevo 17 anni, mi davano del lei. La prima volta che vidi il signor Valentino era con i suoi carlini. Anch'io avevo un cagnolino simile, si avvicinarono a me, forse attratti dall'odore, cominciarono a farmi le feste. Un momento inaspettato, ne scherzammo insieme".

"Quando veniva annunciato il suo arrivo - ricorda ancora Veronica Pecoraro, romana, oggi 38enne - sembrava una scena del film 'Il diavolo veste Prada', tutti correvano da una stanza all'altra, nei corridoi, ogni cosa doveva essere perfetta, tutto doveva essere in ordine, impeccabile, ineccepibile. Perché il signor Valentino era così. La perfezione e il rigore fatto persona. Lo cercava nella sua vita, nella sua arte, per tutti noi un'icona, un mito irraggiungibile".

"Ogni suo abito, una volta indossato - prosegue la modella - dava una forza particolare, nella loro estrema eleganza e apparente semplicità i suoi vestiti avevano carattere e personalità. Ho indossato anche alcuni capi di archivio, abiti senza tempo, dalle proporzioni perfette, indossandoli è come se una donna si sente più sicura. Ci mancherà il signor Valentino- conclude-. Sono commossa, dispiaciuta, ma il lavoro all'interno della maison mi è rimasto dentro accanto al colore rosso, rosso Valentino, naturalmente, il mio preferito".

