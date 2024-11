Abarth 600e rappresenta un modello che porta al debutto un nuovo linguaggio stilistico per un Marchio che affonda le sue radici nel passato.

Unisce storia, passione, tecnologia e modernità, un modello che in tante soluzioni stilistiche, rende omaggio a quel forte legame con la tradizione di un Brand famoso per il suo DNA racing. La nuova Abarth 600e è frutto di un design moderno che si fonde con precise scelte stilistiche del passato.

Da una parte, dunque, le origini del Marchio, dall’altra il mondo del gaming, con la reinterpretazione del tema a strisce dello Scorpione, elemento distintivo del Costruttore che definisce il suo ingresso nel mondo delle auto elettriche.

Lo Scorpione è di fatto protagonista sulle nuove vetture Abarth unitamente al motivo a strisce. Oltre ai loghi sui parafanghi e al marchio Abarth, il simbolo dello Scorpione è presente sulla linea centrale, inciso sul paraurti anteriore, posteriore e sullo spoiler.

Chiaro, dunque, è il rimando alla storica Abarth 850 TC, prima vettura con la denominazione “Turismo Competizione” dello Scorpione. Un’auto agile e veloce che conquistò ben 51 vittorie su 53 gare.

Abarth 600e, omaggio a Carlo Abarth

Sul nuovo modello dello Scorpione è presente anche un chiaro omaggio a Carlo Abarth, che riconobbe la funzionalità del vano bagagli aperto, soluzione capace di dissipare il calore del motore, offrendo al tempo stesso, anche un benefico apporto alle prestazioni e all’aerodinamica.

Lo spoiler in resina di Carlo Abarth ha dato vita alla nota “Ala” Abarth, caratteristica presente su molti modelli del Marchio. Quello presente sulla 600e è stato sviluppato per separare il flusso dell’aria in due, al fine di migliorare la resistenza aerodinamica della vettura.

Il caratteristico “muso da squalo” e la scritta tridimensionale Abarth, rafforzano il design esterno della 600e, modello rivoluzionario e per certi versi, dirompente con quanto fino ad oggi proposto dal Costruttore.