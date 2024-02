Acer amplia la gamma di prodotti per l’eMobility

Acer è impegnata nella realizzazione e offerta di soluzioni che favoriscano la mobilità sostenibile.

La sua ultima novità si chiama Predator Extreme ed è stata presentata per la prima volta dalla Acer in occasione del Taipei Cycle 2023.

Un nuovo e-scooter che sarà disponibile anche in Europa, Medio Oriente e Africa a partire dal secondo trimestre 2024, il Predator Extreme è fornito di un telaio compatto in ferro ed è progettato per offrire le massime prestazioni in termini di potenza e coppia.

È dotato di un doppio sistema di sospensioni e di un ammortizzatore a mila posteriore per una maggiore stabilità, gli pneumatici sono da 10”, il motore sprigiona una potenza di picco di 960 watt per una coppia di 40 Nm.

Il nuovo Acer Predator Extreme è dotato di una batteria agli ioni di litio da 10,5 ah.

Ha un’autonomia fino a 35 km e può essere completamente ricaricato in 4 ore tramite una comune presa di corrente. La velocità massima raggiungibile è di 25 km/h.

"L’impegno di Acer verso uno stile di vita smart ed eco-sostenibile si concretizza con l'e-scooter Predator Extreme che assicura divertimento e mobilità", ha dichiarato Valerie Piau, Associate Vice-President, Acer EMEA. "Quest'anno continueremo ad ampliare la lineup di scooter e biciclette elettriche fuoristrada, per offrire una gamma completa di soluzioni per la mobilità elettrica e rispondere alle esigenze dei diversi utenti."