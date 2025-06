Per il diciassettesimo anno consecutivo, Akrapovic conferma la propria presenza ai BMW Motorrad Days di Garmisch-Partenkirchen (4-6 luglio), appuntamento imprescindibile per gli appassionati della Casa di Monaco. Il marchio sloveno allestirà un’area espositiva riconoscibile a colpo d’occhio, dove prenderanno posto sistemi di scarico in titanio, componenti in fibra di carbonio realizzati a mano e soluzioni speciali forgiate nell’esclusiva fonderia interna di titanio.

BMW R 1300 GS, gamma Akrapovic

Tra le novità spicca il Protection Bar Set in titanio dedicato alla nuova BMW R 1300 GS: leggero, resistente alla corrosione e progettato per integrarsi con le linee del boxer.

Accanto a questo kit saranno visibili numerosi upgrade per le sportive S 1000 RR, S 1000 R e M 1000 RR, oltre agli accessori pensati per la naked R 12 nineT e per la versatile F 900 R/XR. Ogni prodotto è presentato in un contesto conviviale e interattivo, studiato per rendere immediata la comprensione dei vantaggi tecnici ed estetici offerti dall’impiego di titanio e compositi avanzati.

I visitatori potranno analizzare da vicino le lavorazioni a saldatura di precisione, toccare le superfici di carbonio realizzate in autoclave e dialogare con un team selezionato di tecnici Akrapovic, pronti a illustrare dettagli costruttivi, logiche di flusso dei gas e benefici in termini di peso e performance.

Il ricco programma di attività proposto da BMW Motorrad, test ride, show dinamici e intrattenimento per tutte le età, fa da cornice perfetta a tre giornate che celebrano tecnologia, passione e cultura motociclistica.