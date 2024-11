Alfa Romeo Junior è in corsa per il titolo di Car of the Year 2025.

Una giuria di esperti di settore composta da 60 giornalisti dell’auto provenienti da 23 Paesi europei è pronta a decretare la vincitrice del Car of the Year 2025 (COTY). La nuova Alfa Romeo Junior è tra le sette finaliste in lista per il prestigioso riconoscimento.

Una short list che inizialmente comprendeva 42 modelli. Le sette finaliste saranno oggetto di una serie di test dinamici e approfondimenti tecnici, in attesa che il prossimo 10 gennaio 2025, in occasione del Salone di Bruxelles, sia eletta la vincitrice.

Una sportiva compatta che abbina sportività ed emozioni alla guida, la Junior porta al debutto anche il nuovo linguaggio stilistico del Marchio di Arese. Un SUV forte di uno stile accattivante e di una tecnologia avanzata. Nonostante il suo aspetto sportivo, notevole è la praticità che offre ai suoi passeggeri. La cinque porte del Biscione ha una capacità di carico di 400 litri.

Alfa Romeo Junior, motorizzazione ibrida ed elettrica

La nuova Junior è disponibile nelle configurazioni “IBRIDA”, con alimentazione 48V Hybrid GT (Variable Geometry Turbo) da 136 CV, prima vettura del suo segmento di mercato, ad offrire la variante a trazione integrale Q4.

La Junior Elettrica è offerta in due varianti, la versione base con potenza di 156 CV e autonomia fino a 410 km e la “VELOCE” da 240 cavalli, massima espressione della tecnologia a zero emissioni del Marchio del Biscione