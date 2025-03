Dopo aver lasciato il segno nelle competizioni internazionali dal 2018, Alpine alza nuovamente l’asticella con l’arrivo della nuova A110 GT4+, versione evoluta della già performante A110 GT4 Evo. Pensata per sfidare i protagonisti più blasonati del panorama GT4, la nuova sportiva firmata Signatech Automobiles unisce esperienza maturata sui circuiti e innovazioni tecniche derivate dal mondo rally.

La nuova A110 GT4 originale si era fatta notare fin da subito per la sua leggerezza, la distribuzione dei pesi impeccabile e l'agilità innata, elementi derivati direttamente dalla versione stradale. Con la sua partecipazione alla GT4 International Cup in Bahrain e i titoli conquistati nel Campionato FFSA GT 2023 e nella GT4 European Series 2024, Alpine ha dimostrato di essere una realtà solida e vincente.

Alpine A110 GT4+: prestazioni superiori senza compromessi

La nuova A110 GT4+ rappresenta un ulteriore passo in avanti. Forte delle conoscenze raccolte in pista e nei rally – come dimostrato dal successo della A110 Rallye GT+ al Rally Mont-Blanc Morzine – questa evoluzione si distingue per un equilibrio ideale tra performance, affidabilità e costi contenuti di esercizio.

Tra le novità spiccano:

• sistema di sovralimentazione aggiornato e nuovo circuito di raffreddamento,

• presa d’aria in carbonio e radiatore anteriore maggiorato per una gestione termica più efficace,

• cambio rivisitato con distanziale riprogettato,

• impianto di scarico ottimizzato e nuove strategie elettroniche anti-lag e antipattinamento,

• sensore P_atmo per il controllo automatico dell’altitudine, senza necessità di zavorra aggiuntiva.

Dal punto di vista aerodinamico, il lavoro di affinamento ha coinvolto lo splitter anteriore – ora più robusto e in fibre naturali – e un inedito cupolino posteriore traforato in carbonio.

Grazie all'omologazione valida per sette anni, l’Alpine A110 GT4+ entra ufficialmente nell’universo GT4 regolamentato dal Gruppo SRO Motorsports, ed è pronta a competere in numerosi campionati internazionali.

Il prezzo di listino è fissato a 220.000 euro IVA esclusa, mentre per i team già in possesso delle versioni precedenti (GT4 o GT4 Evo), è previsto un kit di aggiornamento al costo di 34.000 euro IVA esclusa.