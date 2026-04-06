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Alpine A390: la fastback elettrica è ordinabile

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Alpine A390: la fastback elettrica è ordinabile
06 aprile 2026 | 09.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Alpine apre una nuova fase della propria evoluzione elettrica con la A390, una fastback a cinque posti che amplia il raggio d’azione del marchio oltre le sportive tradizionali. Gli ordini sono ufficialmente aperti anche in Italia, con un posizionamento che punta a coniugare prestazioni elevate e maggiore fruibilità quotidiana.

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È un passaggio importante per il brand francese: dopo la compatta sportiva elettrica, la Alpine A390 introduce un concetto più ampio, pensato per chi cerca un’auto ad alte prestazioni ma con un utilizzo meno esclusivo e più trasversale.

La gamma parte dalla versione GT, proposta a poco più di 67.000 euro, mentre la variante più potente arriverà successivamente con un listino più elevato. Le prime consegne sono previste attraverso la rete Alpine dedicata.

Alpine A390 elettrica: prestazioni elevate e nuova filosofia

La Alpine A390 segna un’evoluzione tecnica significativa per il marchio. La presenza di tre motori elettrici e della trazione integrale introduce una nuova dimensione dinamica, supportata da sistemi avanzati di gestione della coppia che puntano a migliorare precisione e controllo.

La versione di accesso sviluppa circa 400 CV e offre un equilibrio interessante tra prestazioni e autonomia, con valori che la rendono adatta anche a percorrenze più lunghe rispetto a quanto ci si aspetterebbe da una sportiva elettrica. Il carattere resta comunque coerente con la tradizione Alpine: leggerezza percepita, reattività e coinvolgimento alla guida.

Dal punto di vista stilistico, la A390 interpreta il concetto di fastback in chiave moderna, con una linea filante che unisce sportività ed eleganza. L’obiettivo è ampliare la platea di clienti, proponendo un’auto che non sia solo emozionale ma anche utilizzabile nella vita di tutti i giorni.

All’interno, l’impostazione è orientata verso un’esperienza premium, con materiali curati e una forte integrazione digitale. La presenza di sistemi connessi e di assistenza alla guida avanzata contribuisce a rendere la vettura più completa rispetto alle Alpine del passato.

La versione più potente, con oltre 470 CV si avvicina a valori tipici di modelli di segmento superiore.

Riproduzione riservata
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Alpine alpine a390 a390
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