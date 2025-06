Aprilia rinnova la sua gamma sportiva da 125 cc con un modello ispirato direttamente alla MotoGP: la nuova RS 125 GP Replica 2025. L’estetica riprende fedelmente le grafiche ufficiali delle RS-GP in gara nel Campionato del Mondo, affidate a Jorge Martin e Marco Bezzecchi, unendo fascino racing e dotazioni da categoria superiore.

La livrea nera con dettagli rossi e viola, abbinata agli sponsor ufficiali del team Aprilia Racing, esprime in ogni centimetro la vocazione agonistica del modello. Il look è completato dal telaio in alluminio a travi pressofuse con nervature a vista, ora verniciato in nero opaco, così come il forcellone, per un impatto estetico da vera moto da gara.

Aprilia RS 125 GP Replica 2025, motore monocilindrico Euro 5+

Sul piano tecnico, la RS 125 GP Replica introduce dotazioni solitamente riservate a cilindrate superiori. Il cambio elettronico QuickShift consente passaggi di marcia rapidi e fluidi senza usare la frizione, mentre il coprisella monoposto rafforza l’immagine da racer pura.

Il motore monocilindrico 4 tempi, raffreddato a liquido e con distribuzione a 4 valvole, è stato affinato per il 2025. Nonostante l’omologazione Euro 5+, eroga una potenza di 15 CV (11 kW) a 10.500 giri/min e una coppia massima di 11,5 Nm a 8.500 giri/min, mantenendosi tra i riferimenti della categoria.

Alla voce sicurezza, la dotazione include ABS a due canali sviluppato con Bosch, completo di funzione anti-ribaltamento in frenata d’emergenza, e traction control disattivabile, offrendo massimo controllo anche in condizioni critiche.

Aprilia RS 125 GP Replica 2025 è già disponibile nella rete vendita al prezzo di 5.899 euro, IVA inclusa.