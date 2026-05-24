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ATFlow presenta in Italia Linktour e GAC Aion

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ATFlow presenta in Italia Linktour e GAC Aion
24 maggio 2026 | 17.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

ATFlow amplia il proprio portafoglio marchi e annuncia l’ingresso sul mercato italiano di Linktour e GAC Aion. La società di Autotorino rafforza quindi la sua presenza in Italia oltre i marchi già distribuiti come KGM, XPeng e Ineos.

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L’obiettivo è costruire un’offerta complementare, orientata alle nuove esigenze dei clienti e all’evoluzione del settore, con particolare attenzione all’elettrificazione, alla mobilità urbana e all’arrivo di nuovi player globali.

Linktour e GAC Aion arrivano in Italia

Linktour, brand del gruppo Weiqiao Pioneering Group, si posiziona nel campo della mobilità elettrica urbana con una proposta focalizzata su veicoli leggeri, accessibili e sostenibili. Con i modelli Alumi e Alumi Elite, il marchio introduce una gamma di quadricicli leggeri e pesanti pensata per rispondere alle esigenze di un pubblico giovane ma anche adulto.

L'altra novità è rappresentata da GAC Aion, marchio del gruppo cinese Guangzhou Automobile Group, realtà automotive con presenza internazionale e centri di ricerca e sviluppo in diverse aree del mondo, tra cui un centro stile a Milano. Il brand entra nel mercato italiano con due modelli elettrici, Aion UT, hatchback compatta di segmento C, e Aion V, SUV di segmento D.

La presentazione di Linktour e GAC Aion rappresenta un passaggio significativo nel percorso di crescita di ATFlow”, commenta Mattia Vanini, presidente di ATFlow.Continuiamo a investire nell’individuazione di brand capaci di interpretare l’evoluzione della mobilità e dell’offerta, con l’obiettivo di proporre ai nostri partner scelte solide e competitive e ai nostri clienti soluzioni sempre più evolute, accessibili e sostenibili”.

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ATFlow Linktour e GAC Aion Autotorino
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