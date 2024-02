Atlante annuncia la collaborazione con Chargemap

Atlante, la società del Gruppo NHOA, annuncia una collaborazione con Chargemap, la principale piattaforma europea per conducenti di veicoli elettrici, che consente a quasi 2 milioni di utenti di accedere alle stazioni di ricarica, offrendo servizi di localizzazione e pagamento.

“Siamo entusiasti di avviare questa partnership che consentirà agli utenti Chargemap di accedere alla ricarica ultra-rapida di Atlante in Francia, Italia e Spagna. Lavorando insieme, continueremo a sviluppare soluzioni innovative che rendano la mobilità elettrica più attraente, offrendo al cliente un'esperienza di ricarica semplice e affidabile, a prezzi vantaggiosi”, ha commentato Stefano Terranova, CEO di Atlante.

Sarà una partnership di rilievo internazionale che sarà attiva in Francia, Italia e Spagna.

“Il nostro obiettivo è di migliorare l’esperienza di ricarica per i guidatori elettrici in Europa. Attraverso l’integrazione diretta con Atlante, possiamo offrire ai nostri utenti informazioni ancora più attendibili e aggiornate rispetto alle stazioni di ricarica di loro interesse. Questa partnership, inoltre, ci permette di espandere la copertura di infrastrutture di ricarica all’interno dell’app Chargemapp, che al momento annovera più di 1000 network e oltre 720,000 punti di ricarica in Europa.”, ha commentato Yoann Nussbaumer, CEO di Chargemap.

L’obiettivo è quello di offrire ai conducenti di auto elettriche la migliore esperienza di ricarica e di promuovere l’adozione della guida a zero emissioni.