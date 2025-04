La nuova Audi A6 Avant fa il suo ingresso in scena con un’anteprima mondiale assoluta, scegliendo come palcoscenico l’House of Progress nel cuore di Milano, in occasione della Design Week. L’evento, ospitato dal 7 al 13 aprile presso Portrait Milano, mette in evidenza la duplice anima tecnologica del marchio: da un lato la nuova A6 Avant su piattaforma termica PPC, dall’altro la versione 100% elettrica A6 Avant e-tron.

Audi porta avanti la sua strategia incentrata sulla flessibilità tecnologica, in risposta a un contesto globale in rapida trasformazione. Il concetto viene espresso artisticamente attraverso il progetto “flexability”, nato dall’unione di “flexibility” e “ability”, e tradotto in un’installazione immersiva realizzata dal collettivo olandese DRIFT. L’opera, intitolata “Drift Us”, accoglie i visitatori con 22 steli luminosi reattivi al movimento, creando un dialogo multisensoriale tra arte, ambiente e tecnologia.

Nel cuore del Quadrilatero della moda, Audi celebra due interpretazioni del concetto di Avant: la A6 Avant tradizionale e la nuova A6 e-tron. Quest’ultima, già disponibile da febbraio, rappresenta la proposta full electric della Casa dei quattro anelli, con oltre 750 km di autonomia e una ricarica ultra-rapida a 270 kW.

A bordo si trovano soluzioni all’avanguardia come i retrovisori esterni virtuali di seconda generazione, il tetto panoramico elettrocromatico e il nuovo sistema di comando vocale integrato con intelligenza artificiale.

La nuova Audi A6 Avant con motorizzazione termica arriverà nel secondo trimestre 2025

Un modello che ridefinisce il concetto di station wagon premium. Dotata di sospensioni pneumatiche adattive, sterzo integrale e proiettori LED Digital Matrix, offre un comfort superiore e una guida dinamica.

I motori benzina e Diesel sono supportati dalla tecnologia mild hybrid a 48 Volt, che consente di migliorare l’efficienza e ridurre le emissioni. Il coefficiente aerodinamico di 0,25 rappresenta un nuovo riferimento per il segmento.