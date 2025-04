Sin dal 1977, Avant è sinonimo d’eleganza, sportività e funzionalità. Quarantotto anni dopo il debutto della mitica Audi 100 Avant arriva sul mercato la sesta generazione della nuovissima A6 Avant sia nella versione termica che full elettric.

Rispetto alla precedente generazione, la nuova Audi A6 Avant può contare su un design nettamente più sportivo e una crescita in termini di ingombri, la nuova A6 Avant è lunga 6 centimetri in più e larga 1,1 centimetri.

Internamente la plancia della nuova Audi A6 Avant è fortemente caratterizzata dal raffinato “ Softwrap” , in pratica un rivestimento che si estende senza soluzione di continuità dai pannelli porta alla plancia sino alla zona della consolle dando vita a un effetto “cocoon”. Come display presenti all'interno della vettura troviamo un Audi virtual cockpit da 11,9 pollici e un display da 14,5 pollici del sistema MMI oltre che oltre che dall’head-up display con realtà aumentata e dallo schermo del passeggero anteriore da 10,9 pollici. Il display panoramico MMI, nello specifico, è contraddistinto dal design curvo e dalla tecnologia OLED.

Audi A6 si presenta con motori 2.0 TDI da 204 CV a trazione anteriore o integrale quattro ultra e un V6 3.0 TFSI quattro da 367 CV

Tutte le motorizzazioni termiche della nuova Audi A6 Avant si avvalgono della tecnologia mild-hybrid (MHEV) plus a 48 Volt e da un powertrain generator (PTG) che lavora in abbinamento alla batteria dedicata da 1,7 kWh e porta in dote un superiore livello di elettrificazione della tecnologia mild-hybrid Audi. I nuovi motori TDI e TFS, con questo nuova tecnologia, segnano inoltre un ulteriore risparmio in termini di consumi e di emissioni inferiori sino al 15% rispetto alla precedente generazione.

Al lancio Audi A6 Avant è disponibile con due motorizzazioni caratterizzate da un motore 2.0 TDI da 204 CV e 400 Nm di coppia e un poderoso V6 3.0 TFSI da 367 CV e 550 Nm sovralimentato mediante un singolo turbocompressore a geometria variabile.

Rispetto alla precedente generazione la nuova Audi A6 Avant cresce nel comfort relativo all’isolamento acustico, ora migliorato del 30% e in linea ora con l’ammiraglia Audi A8.

Audi A6 Avant trova ulteriore espressione in un elemento cardine del DNA Audi: l’illuminotecnica. La nuova famigliare high-end abbina i proiettori LED Digital Matrix evoluti con la seconda generazione della tecnologia OLED ampliando la gamma delle funzioni a vantaggio della sicurezza.

La nuova Audi A6 Avant è disponibile nelle varianti Business, Business Advanced ed S line edition e raggiungerà le Concessionarie italiane ad aprile di quest'anno.

Audi A6 Avant e-tron dispone di una batteria da 83 kWh o da 100 kWh a 800 Volt: in 10 minuti è possibile ripristinare sino a 300 chilometri di percorrenza.

L'Audi A6 Avant e-tron, la versione full elettric, dispone innanzitutto di un CX di appena 0,24, al top del segmento, ma soprattutto di un'autonomia che garantisce una percorrenza massima fino a 720 chilometri WLTP. L'ansia da ricarica con la nuova A6 e-tron scompare, grazie infatti alla tensione a 800 Volt e alla potenza di ricarica in DC fino a 270 kW, bastano appena 10 minuti presso una stazione HPC per avere di nuovo 300 chilometri di autonomia.

Le Avant full electric è proposta nelle varianti d’ingresso e performance a trazione posteriore o con due powertrain contraddistinti dalla trazione integrale. La e-tron si contraddistingue con una potenza massima di 326 CV e 435 Nm di coppia che garantiscono uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 7 secondi e una velocità massima di 210 km/h.

Completa la famiglia Audi A6 Avant e-tron la variante sportiva Audi S6 Avant e-tron quattro, forte di 551 CV in modalità boost e solo a trazione integrale quattro elettrica. Le prestazioni sono da supercar, lìaccelerazione da 0-100 km/h si ottine in appena 3,9 secondi mentre la velocità massima si attesta a 240 km/h.