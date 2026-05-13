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Auto usate, brumbrum accelera in Italia

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Auto usate, brumbrum accelera in Italia
13 maggio 2026 | 17.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il mercato dell’auto usata continua a rappresentare uno dei segmenti più dinamici dell’automotive italiano e brumbrum, brand italiano di Aramis Group, punta ad accelerare la propria crescita nel Paese attraverso nuove aperture e il rafforzamento del modello omnicanale.

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Il mercato italiano dell’auto usata è uno dei più rilevanti in Europa, con circa 3 milioni di passaggi di proprietà ogni anno. In questo contesto, caratterizzato da frammentazione e livelli disomogenei di digitalizzazione e trasparenza, brumbrum punta a consolidare il modello di business del Gruppo, che garantisce ai clienti una gamma ampia e diversificata di auto, la presenza fisica sul territorio e tecnologie innovative per mantenere standard elevati di qualità in tutte le fasi del processo produttivo”, dichiara Paolo Di Napoli, CEO di brumbrum.

brumbrum con nuove aperture e crescita del modello omnicanale

Al centro della strategia c’è la factory di Reggio Emilia, dove ogni veicolo viene sottoposto a un processo di ricondizionamento industriale con oltre 300 controlli qualità che riguardano meccanica, carrozzeria, elettronica e sistemi di sicurezza. Il sito ha una capacità produttiva fino a 1.500 veicoli al mese e rappresenta uno degli asset chiave del posizionamento dell’azienda nel mercato dell’usato.

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