Autostrade per l’Italia sensibilizza i giovani ad una guida più sicura

Si è tenuto oggi presso lo spazio auditorium del Museo STEP Futurability District, a Milano, il primo di un nuovo ciclo di 15 incontri che Autostrade per l’Italia terrà con più di 1000 alunne e alunni che frequentano Istituti situati su tutto il territorio attraversato dalla rete ASPI.

L’iniziativa di Autostrade per l’Italia ha già coinvolto più di 220 istituti scolastici e circa 19.000 ragazze e ragazzi che frequentavano gli ultimi anni della scuola secondaria di secondo grado.

“ Per il nostro Gruppo – afferma la Presidente di Autostrade per l’Italia Elisabetta Oliveri - la sicurezza delle persone è il primo valore della cultura aziendale. Non potremmo gestire la complessità delle attività che affrontiamo quotidianamente senza tenere come obiettivo-guida la sicurezza di chi ogni giorno viaggia sulla nostra rete e, al contempo, quella di chi ogni giorno lavora sulla stessa rete per migliorarla. Sicurezza stradale significa sicurezza fisica delle infrastrutture e, insieme, rispetto del codice della strada. Sono numerosissime le iniziative e i progetti che Aspi porta avanti per sensibilizzare sull’importanza di una guida sicura e per richiamare attenzione su un obiettivo che deve essere di tutti: azzerare le vittime sulla strada. In particolare, crediamo che dedicare tempo, entusiasmo e attenzione proprio alle nuove generazioni, così come questo incontro di oggi ci consente di fare, sia il miglior investimento per cambiare le cose".

Oltre 220 gli istituti già coinvolti all'iniziativa

Il nuovo progetto è stato arricchito con un quiz digitale che aiuterà i giovani a comprendere come valutare correttamente la variabile “tempo”. Perché sulle strade l’unica velocità consentita è quella del pensiero e quindi dell'attenzione verso la strada.