BMW Motorrad presenta la nuova R 1300 R, roadster che segna un'evoluzione tecnica e stilistica nel segmento delle naked boxer. Il design si fa più muscoloso, la ciclistica è stata rivista per migliorare la dinamica e il motore raggiunge un livello di potenza mai visto prima su un roadster BMW di serie.

Il boxer della nuova BMW R 1300 R da 1.300 cc, sviluppa una potenza di 145 CV e 149 Nm di coppia massima, confermandosi il più potente della categoria.

La gestione elettronica propone tre modalità di guida di serie, Rain, Road ed Eco, con l’opzione Riding Modes Pro che introduce i settaggi Dynamic e Dynamic Pro. Il sistema MSR, incluso di serie, migliora la stabilità in fase di rilascio.

La ciclistica è stata completamente rivista: telaio principale in acciaio, posteriore in alluminio pressofuso e sospensioni opzionali DSA a regolazione dinamica di smorzamento e rigidità della molla. Per la prima volta su una moto di serie, la forcella telescopica permette di adattare la risposta elastica in base alla guida.

BMW R 1300 R, quattro versioni

Tra le novità spiccano anche il sistema di assistenza alla guida con cruise control adattivo e avviso di collisione frontale, il faro full LED ottagonale con luce adattiva in curva e il supporto elettronico per navigatori e smartphone.

La R 1300 R è proposta in quattro versioni: base, Exclusive, Performance e Option 719 Kilauea.

Una naked sportiva ma polivalente, pensata per chi cerca emozioni autentiche, senza rinunciare a tecnologia e versatilità.