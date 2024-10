BMW Skytop è una splendida sportiva che sarà prodotta in edizione limitata.

Segue le orme della storica 3.0 CSL presentata nel 2022 per celebrare il 50esimo anniversario del Marchio dell’Elica. La nuova BMW Skytop abbina il piacere di guida a un’esclusività senza precedenti.

È stata mostrata inizialmente in occasione del Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2024 con il nome di Concept Skytop. Visto il successo e l’entusiasmo che ha suscitato tra i collezionisti e gli appassionati, quel Concept si è trasformato in un’auto di serie.

Adrian Van Hooydonk, Capo del Design del Gruppo BMW, in occasione di un evento che si è svolto all’House of BMW a Milano, ha rivelato che la Skytop sarà prodotta in serie.

Dalla Z8 alla BMW Skytop

Tante e bellissime le roadster che il costruttore tedesco ha prodotto nel tempo. Dalla storica e indimenticabile Z8 alla Z3, tra esclusività e coinvolgimento alla guida, le scoperte due posti hanno sempre rappresentato lo stile e il design di un Brand votato alla sportività.

La BMW Skytop è spinta da un V8 turbo benzina da 4,4 litri, capace di sviluppare 625 cavalli. Il cambio è uno Steptronic Sport a otto rapporti. La trazione è integrale. Le sue prestazioni sono da hypercar, nel classico 0 - 100 km/h impiega 3,3 secondi.

Adrian van Hooydonk, Capo del Design del Gruppo BMW: “Potere finalmente annunciare che questa auto sarà costruita è come un sogno che diventa realtà. Grazie per la risposta molto positiva in tutto il mondo e al team appassionato che ha lavorato al progetto