BYD ATTO 2 è un modello completamente elettrico creato per divincolarsi con agilità nel traffico cittadino. Presentato al pubblico al Salone di Bruxelles, ATTO 2 è progettata per i clienti che desiderano soprattutto la posizione di guida rialzata di un SUV ma allo stesso tempo apprezzano le dimensioni compatte e l'agilità nelle manovre anche più strette.

La Executive Vice President di BYD, Stella Li, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di iniziare il 2025 con un altro modello importante per i nostri piani in Europa. La classe dei SUV del segmento B è incredibilmente popolare qui, e con ATTO 2, abbiamo un'offerta agile e versatile che attirerà quella vasta base di potenziali clienti. Combina tutti i punti di forza di BYD circa batterie, motori elettrici e costruzione Cell-to-Body in un pacchetto compatto che porta nuove tecnologie intelligenti alla classe dei SUV urbani."

ATTO 2 è dotata della rivoluzionaria batteria Blade

BYD ATTO 2 presenta nella parte anteriore fari full-LED, luci diurne sottili e una griglia anteriore elegante, sul retro invece si nota uno spoiler che sovrasta la barra luminosa a tutta larghezza che collega a sua volta le luci posteriori a forma di 'nodo cinese', simili al numero 8, e un anello di Mobius, simbolo di fortuna infinita.

La nuova ATTO 2 sfrutta il grande impegno di BYD nella ricerca e sviluppo, valorizzando il potenziale della piattaforma e-Platform 3.0 e le nuove batterie Blade che, per la prima volta in un modello compatto BYD, utilizza l’avanzata tecnologia Cell-to-Body (CTB). Tra le particolarita delle batteria Blade si nota che sono realizzate in fosfato di ferro e litio (LFP) quindi sicura, duratura e soprattutto priva di cobalto e nichel. Le nuove batterie sono resistenti alle temperature estreme e progettata per un’eccezionale longevità.

MOTORE DA 130 KW, E LA POSSIBILITA’ DI SCEGLIERE TRA DUE BATTERIE

ATTO 2 sarà disponibile con una scelta di due dimensioni di Batteria Blade. Al lancio, l'edizione con autonomia standard avrà una capacità nominale di 45,1 kWh, offrendo un'autonomia WLTP (combinata) di 312 chilometri mentre come potenza il motore anteriore produce 130 kW. Nei prossimi mesi arriverà una versione dell'ATTO 2 con batteria più grande e autonomie più lunghe.