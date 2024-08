BYD nomina Alfredo Altavilla come Special Advisor per il mercato europeo. Questo ingresso rafforza l'impegno del marchio a espandere e consolidare la propria presenza in uno dei mercati più importanti e strategici a livello globale.

Stella Li, Executive Vice President di BYD, ha dichiarato: “L'aggiunta di Alfredo Altavilla al team europeo è un passo fondamentale nella nostra strategia di rafforzamento e consolidamento della presenza di BYD in questo importante mercato. Alfredo porta con sé una vasta esperienza nel settore automobilistico e una visione strategica che sarà preziosa nei nostri sforzi per posizionare BYD come leader nella mobilità sostenibile in Europa.”

Alfredo Altavilla è un importante dirigente con un'illustre carriera nell'industria automobilistica.

Attualmente Alfredo Altavilla ricopre anche il ruolo di Senior Advisor di CVC Capital Partners in Europa ed è membro del consiglio di amministrazione di diverse società, tra cui Enerpac Tool Group, MSX, Ambienta SGR e Proma Group.