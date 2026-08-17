Carrara, a ottobre 4x4 Fest torna con novità e conferme

Tanti appuntamenti dentro e fuori i padiglioni per il Salone internazionale dell’Off-Road e Outdoor

Si preannunciano importanti novità per il prossimo 4x4 Fest, 22ª edizione del Salone Internazionale Off-Road e Outdoor, evento dedicato agli appassionati del fuoristrada e della vita all'aria aperta ambientato a Carrara in una location unica, tra il mare della costa tirrenica e le cave di marmo bianco più famose al mondo. L'appuntamento per l'evento che offre agli appassionati una full immersion di tre giorni è dal 9 all'11 ottobre prossimi nel complesso fieristico di CarraraFiere, che quest'anno propone una nuova disposizione dei padiglioni, nuovi ingressi, un nuovo layout della pista interna e nuovi percorsi per i Tour nelle Cave di Marmo. Confermata la pista esterna e la spiaggia, a cui si aggiunge l'area campeggio "modello Africa" nell'Area Sarzana Fuoristrada.

All'interno del complesso fieristico, l'area espositiva del 4x4 Fest 2026 sarà riorganizzata per aree tematiche: Overlanding, Accessori, Auto, Moto, Quad, Outdoor, Van, Associazioni, Usato e altro ancora. Non mancheranno i momenti di festa e condivisione con gli incontri nell'area 4x4 Cafè (Share your Experience).

In esterna gli eventi più classici e ambiti per gli appassionati di fuoristrada: Sand Emotion (l'unico evento in Italia che consente di guidare il proprio veicolo off-road in spiaggia), Beach Fun, Tour Cave, Pista Sarzana, l'area test del Sarzana Fuoristrada con vari livelli di difficoltà e aree campeggio. Anche per le moto e i quad spazi ed eventi dedicati, rigorosamente off-road, con percorsi avventurosi tra paesaggi incredibili, sterrati panoramici e tratti tecnici immersi nella natura. Ad arricchire la macchina organizzativa della 22ª edizione è la partnership con Tirreno Trade, realtà di riferimento nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche con oltre quarant'anni di esperienza sul campo, una collaborazione che punta a rafforzare la proposta commerciale, l'attrazione di brand storici ed emergenti e l'efficacia del networking tra operatori del settore e pubblico appassionato