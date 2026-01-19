circle x black
Continental sarà presente all’edizione 2026 di Motor Bike Expo

19 gennaio 2026 | 18.51
Redazione Adnkronos
Continental sarà tra i protagonisti dell’edizione 2026 di Motor Bike Expo, l’evento internazionale dedicato al mondo delle due ruote in programma a Veronafiere dal 23 al 25 gennaio.

Con l'occasione Continental presenterà due nuovi pneumatici di ultima generazione destinati a debuttare sul mercato nei prossimi mesi: il ContiSportAttack 5 e il TKC 802, entrambi pensati per rispondere alle esigenze delle motociclette contemporanee ad alte prestazioni e del segmento adventure.

Due novità chiave per sport e off-road

Il ContiSportAttack 5 nasce dall’esperienza in pista e viene perfezionato per l’utilizzo stradale. Lo pneumatico combina elevata aderenza, maggiore tenuta in curva, risposta di sterzo precisa e tempi ridotti di entrata in temperatura.

Il TKC 802 rappresenta il prodotto off-road più performante della gamma moto Continental, è progettato per le moderne moto adventure. Questo pneumatico promette controllo e stabilità su ogni tipo di superficie, con particolare attenzione al grip sul bagnato e alla sicurezza in condizioni miste strada-fuoristrada.

Continental Motor Bike Expo ContiSportAttack 5 e il TKC 802
