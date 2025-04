Per il quarto anno consecutivo, CUPRA sbarca nella settimana del design per portare al pubblico una nuova visione del futuro del design.

“The Red Thread of Design by CUPRA” è il titolo del progetto in tre atti che CUPRA porta in scena durante questa settimana a milano.

“CUPRA guarda sempre al futuro, all’innovazione, alla creatività e al talento delle nuove generazioni, con la ferma convinzione che sia fondamentale dar loro visibilità. Per questo motivo, abbiamo accolto senza esitazione queste due installazioni, convinti che anche per i visitatori sia stimolante ammirare il livello di competenza, la passione e il potenziale che gli artisti del futuro e i giovani designer sono in grado di trasmettere. Inoltre, siamo riusciti a estendere l’essenza del design di CUPRA e i valori del nostro brand a nuovi territori, sfidando ancora una volta lo status quo”, ha dichiarato Pierantonio Vianello, Direttore di CUPRA in Italia.

CUPRA riconferma la collaborazione con l’artista contemporaneo Andrea Crespi che ha realizzato l’installazione “Future Reflections”

Il progetto “Future Reflections” di CUPRA esplora l’evoluzione del concetto di identità nell’era della trasformazione tecnologica e sui profondi cambiamenti che stanno ridefinendo l’individuo in un mondo sempre più interconnesso e tecnologico.

Il secondo progetto chiamato “Boundless Creativity” è invece un viaggio tra design e innovazione che nasce dal lavoro di un gruppo di studenti interdisciplinari (Product Design, Fashion, Branding, Interior Design) dell’Istituto Internazionale di Design Raffles Milano.