Dacia chiude il 2025 con un nuovo record e rinnova Sandero

29 gennaio 2026 | 10.48
Redazione Adnkronos
Dacia archivia il 2025 con risultati record in Italia, confermandosi per il terzo anno consecutivo leader nel mercato retail e marchio preferito dai clienti privati. Il brand ha totalizzato 97.198 veicoli immatricolati (+13,1%) e una quota del 5,67% nel mercato totale (auto + veicoli commerciali) e del 6,2% nel mercato auto.

Duster si conferma tra i protagonisti del segmento B-SUV, risultando terzo modello più venduto nel mercato privati, Spring è invece il secondo modello più venduto a privati nel segmento A elettrico.

Per Sandero e Sandero Stepway invece cambia il design, oggi sono i primi modelli del brand ad adottare una nuova firma luminosa a LED costituita da una T rovesciata posizionata in alto, in modo da consolidare il senso di solidità dell'auto e l'identità Dacia mentre nel posteriore troviamo il nuovo design dei fari “pixel” a LED.

La versione Stepway invece enfatizza il carattere outdoor con protezioni in materiale Starkle®, composto al 20% da plastica riciclata, mentre debutta anche una nuova tinta carrozzeria giallo ambra.

Sul fronte delle motorizzazioni, Sandero amplia l’offerta con soluzioni più efficienti ed evolute. Dal 2026 Sandero Stepway potrà adottare il nuovo sistema Hybrid 155, già visto su Bigster, che combina un motore benzina 1.8 e due unità elettriche per una potenza complessiva di 155 CV, consentendo fino all’80% della guida urbana in modalità elettrica.

Novità anche per il GPL, con l’arrivo della motorizzazione Eco-G 120, ora disponibile per la prima volta con cambio automatico a doppia frizione e serbatoi maggiorati, per un’autonomia complessiva fino a 1.590 km. Migliora infine la versione benzina TCe, che sale a 100 CV.

