circle x black
Cerca nel sito
 

Dacia Jogger: spazio, comfort e modularità per ogni avventura

sponsor

Dacia Jogger: spazio, comfort e modularità per ogni avventura
27 agosto 2025 | 16.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Dacia Jogger nasce per soddisfare le esigenze delle famiglie moderne e di chi ama viaggiare senza rinunciare a praticità e versatilità. Grazie alla sua concezione modulare, questa vettura è pensata per affrontare sia i lunghi viaggi su strada sia i fine settimana immersi nella natura, adattandosi a ogni stile di vita. L’opzione Pack Sleep, ad esempio, consente di trasformare l’abitacolo in uno spazio pronto per il riposo, rendendo la Jogger un’auto perfetta anche per le esperienze outdoor.

Progettata con tre file di sedili e fino a sette posti, offre oltre 50 configurazioni differenti, pensate per accogliere passeggeri e bagagli senza compromessi. La seconda fila della Dacia Jogger integra una panchetta frazionabile 2/3 – 1/3, mentre nella configurazione a sette posti la terza fila è composta da due sedili singoli completamente removibili. Questa flessibilità la rende ideale sia per la quotidianità sia per esigenze di trasporto eccezionali.

Dacia Jogger, spazio a bordo e capacità di carico

Con la Jogger non mancano mai soluzioni per il carico: in modalità “cargo” la capacità massima raggiunge 2.094 litri. Nella versione a cinque posti il bagagliaio offre 829 litri, mentre nella variante a sette posti si dispone di 212 litri con i sedili posteriori abbattuti. Il pianale lungo oltre un metro consente di caricare facilmente oggetti ingombranti come passeggini o biciclette per bambini senza doverli smontare.

La versatilità della vettura non si limita alla famiglia: chi pratica escursioni, attività sportive o trasporta strumenti da lavoro trova nella Jogger un compagno di viaggio affidabile. Grazie ai sedili removibili della terza fila, c’è spazio anche per animali da compagnia o attrezzatura ingombrante.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Dacia Jogger dacia
Vedi anche
Venezia 82, il divo è tornato: George Clooney sbarca al Lido - Video
Mostra Venezia 2025 al via oggi: le videonews dalle nostre inviate Lucrezia Leombruni e Loredana Errico
News to go
Gaza, proteste in Israele: Netanyahu non ferma raid
Venezia 2025, Fanelli: "Un biopic? Sarei Julia Roberts nella fase del tracollo"
News to go
Francia, Bayrou: "Paese è a rischio, siamo sull'orlo del sovraindebitamento"
Mostra Venezia, Paolo Sorrentino e il cast de 'La Grazia' sbarcano al Lido - Video
Venezia, Emanuela Fanelli sbarca al Lido - Video
News to go
Gaza, "dal 7 ottobre uccisi 278 giornalisti"
News to go
Pensioni, Cgia di Mestre: "Entro il 2029 da sostituire 3 milioni di lavoratori"
News to go
Stop a pesce fresco in tutto l'Adriatico
News to go
Crolla il numero degli artigiani
News to go
Bonus psicologo 2025, come fare domanda


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza