Dodge Charger Scat Pack 2025: turbo e trazione integrale

20 agosto 2025 | 09.07
Redazione Adnkronos
La nuova Dodge Charger Scat Pack 2025 rappresenta il massimo della potenza termica della gamma, grazie al sei cilindri in linea 3.0 Hurricane biturbo da 550 cavalli e 531 lb-ft di coppia. Una scelta che conferma la volontà del marchio americano di mantenere viva la tradizione delle muscle car, pur con un approccio tecnologico moderno e raffinato.

Il propulsore della Dodge Charger Scat Pack 2025 è stato sviluppato con componenti di alto livello: pistoni in alluminio forgiato, basamento alleggerito, albero motore e bielle in acciaio forgiato. A completare il quadro ci sono due turbocompressori Garrett capaci di girare a 185.000 giri e generare fino a 30 psi di pressione, garantendo un’erogazione brutale e costante lungo tutto l’arco di utilizzo.

Dodge Charger Scat Pack 2025, prestazioni da supercar

La potenza viene trasmessa alle quattro ruote attraverso un cambio automatico a otto rapporti e un differenziale autobloccante, soluzioni che permettono di esprimere tutta la coppia senza dispersioni. Le prestazioni sono di livello assoluto: 0-60 mph in 3,9 secondi, quarto di miglio in 12,2 secondi e velocità massima di 177 mph.

Non mancano freni Brembo maggiorati per garantire un’adeguata potenza frenante, il design widebody che esalta la presenza scenica del modello e un abitacolo tecnologico con schermi e modalità di guida dedicate.

Accanto alla Scat Pack, la gamma Charger comprende varianti meno potenti, sempre basate sul 3.0 Hurricane, e la versione Daytona a propulsione elettrica, che con i suoi 670 CV rappresenta la scelta più radicale per chi desidera una muscle car a zero emissioni.

Traffico da rientro, scatta il controesodo


