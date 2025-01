EasyPark Group completa l'acquisizione di Flowbird Group

EasyPark Group, società leader nella fornitura di soluzioni digitali per la sosta, annuncia il completamento dell'acquisizione di Flowbird Group. Insieme, le due aziende uniranno le loro competenze per offrire soluzioni complete per il parcheggio e il trasporto, facilitando la mobilità urbana a livello globale ed espandendosi in nuovi mercati.

"Quello di oggi rappresenta un passo avanti verso un utilizzo più efficiente degli spazi a livello globale, con EasyPark Group e Flowbird che si uniscono in un unico team. La nostra ampliata gamma di soluzioni permetterà ai nostri clienti di ottimizzare la mobilità e reinvestire nei trasporti pubblici, negli spazi verdi e nella riqualificazione dei centri urbani. Invito città, autorità dei trasporti e organizzazioni dell’industria della mobilità a unirsi a noi in questo percorso. Insieme, renderemo le città più vivibili" ha dichiarato Cameron Clayton, CEO di EasyPark Group.

La nuova acquisizione permetterà di rendere le città più pronte al futuro

"Questa acquisizione segna un capitolo entusiasmante per il settore della mobilità, aprendo nuove opportunità e offrendo il potenziale per creare valore per le persone, i clienti, i partner e le amministrazioni comunali. Mentre concludo la mia stimolante esperienza con Flowbird, sono convinto che la società congiunta raggiungerà traguardi ancora più ambiziosi, grazie al talento e alla dedizione delle persone" ha affermato Frédéric Beylier, CEO di Flowbird Group.

Durante l'intera fase di fusione il servizio sarà garantito per tutti i clienti a livello globale.