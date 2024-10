Ewiva realizza 115 nuovi punti di ricarica high power charging (HPC)

Ewiva, la joint venture di Enel X e Gruppo Volkswagen, cresce ulteriormente in Italia, di fatto ha installato altri 115 punti di ricarica (PoC) ultra-veloce per veicoli elettrici in 30 nuove stazioni da gennaio fino a settembre 2024.

Al Nord Italia Ewiva ha installato 21 nuove stazioni di ricarica, che si traducono in 74 PoC, mentre nel Centro-Sud Italia sono 9 le nuove stazioni di ricarica realizzate, per un totale di 41 PoC.

Tutte le stazioni di ricarica Ewiva sono in posizione strategica, ossia in prossimità di attività commerciali, servizi o punti di interesse, a ulteriore conferma dell’impegno dell’azienda nel garantire a chi viaggia in elettrico un’esperienza di ricarica sempre più semplice e confortevole.

Il pagamento alla stazione Ewiva è molto semplice e può essere effettuato direttamente alla colonnina in modalità contactless attraverso carte di debito, credito o prepagate dei circuiti Mastercard, Visa, Vpay e Maestro, o tramite Apple Pay e Google Pay.