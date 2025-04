Ferrari introduce la 296 Speciale A, una spider che incarna al massimo livello il piacere della guida all’aria aperta. Evoluzione estrema della 296 GTS, questa versione speciale coniuga prestazioni da pista, estetica scolpita e una dinamica di guida inedita per una spider a motore centrale posteriore.

Il cuore della Ferrari 296 Speciale A è il V6 biturbo da 120°, abbinato a un’unità elettrica in configurazione ibrida plug-in. Il sistema eroga una potenza complessiva di 880 cavalli, 50 in più rispetto alla GTS. La funzione extraboost garantisce un picco di accelerazione elettrica in uscita curva, mentre la trasmissione DCT a otto rapporti assicura cambiate fulminee e reattive.

La leggerezza è stata uno degli obiettivi principali: 50 kg in meno grazie a componenti in fibra di carbonio e titanio.

Il rapporto peso/potenza si attesta a 1,69 kg/CV, riferimento per la categoria. Il telaio ottimizzato e le sospensioni a taratura dedicata assicurano agilità, stabilità e massima aderenza anche alle velocità più elevate.

L'aerodinamica attiva consente alla Ferrari 296 Speciale A di generare fino a 435 kg di carico verticale a 250 km/h

Le side wings, lo spoiler posteriore e l’aero damper anteriore, mutuati dall’esperienza racing, lavorano in sinergia per offrire precisione e controllo in ogni condizione.

Il sound del motore è stato rifinito per offrire un’esperienza ancora più coinvolgente, soprattutto con il tetto aperto. Grazie a condotti acustici dedicati, il timbro del V6 invade l’abitacolo con intensità, enfatizzando il carattere sportivo della vettura.

L’interno, dominato da fibra di carbonio a vista e Alcantara, richiama l’essenzialità delle Ferrari da pista. Il pannello porta monoscocca e l’iconico tunnel centrale con selettore meccanico completano un ambiente minimalista ma fortemente evocativo.

A completare l’offerta, il programma Ferrari Genuine Maintenance garantisce sette anni di manutenzione ordinaria inclusa, assicurando affidabilità e valore nel tempo per una spider destinata a entrare nella leggenda.