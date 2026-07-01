Si è conclusa con risultati significativi la seconda edizione di TOPCLUB - A scuola di Sicurezza Stradale con FIAT, il progetto educativo promosso dalla casa torinese per diffondere tra i più giovani una maggiore consapevolezza sui temi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile.

Realizzata in collaborazione con UNASCA, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e organizzata da NEWAYS, l'iniziativa ha coinvolto TOPCLUB, durante l'anno scolastico 2025-2026, 747 classi e 17.983 studenti delle scuole secondarie di secondo grado distribuite su tutto il territorio nazionale.

Il programma punta a promuovere comportamenti corretti indipendentemente dal mezzo utilizzato, dall'auto alla bicicletta, passando per monopattini, microcar, trasporto pubblico e spostamenti a piedi. Al centro del progetto c'è FIAT Topolino, il quadriciclo elettrico guidabile dai 14 anni, scelto come simbolo di una nuova mobilità urbana più sostenibile e oggi leader di mercato tra i quadricicli elettrici in Italia.

FIAT Topolino: sicurezza stradale e mobilità elettrica a scuola

L'iniziativa si è sviluppata attraverso due momenti distinti. Il primo ha previsto un percorso didattico digitale composto da sei moduli dedicati alla sicurezza stradale, alla mobilità elettrica, all'educazione civica e ai comportamenti corretti alla guida. Al termine del corso gli studenti hanno sostenuto un test finale, valido anche per il riconoscimento di crediti formativi, partecipando inoltre al concorso che mette in palio una FIAT Topolino in comodato gratuito per sei mesi.

La seconda fase ha portato il progetto direttamente negli istituti con un tour di 20 appuntamenti. Esperti di UNASCA e della Polizia di Stato hanno incontrato gli studenti approfondendo le principali tematiche legate alla sicurezza stradale, mentre i ragazzi hanno potuto provare la guida elettrica partecipando a test drive della Topolino affiancati da istruttori professionisti.

Il tour si è concluso presso la sede di Stellantis Italia a Torino con un evento dedicato anche alle famiglie, confermando l'obiettivo di coinvolgere non solo gli studenti ma anche il loro contesto quotidiano nella diffusione di una cultura della mobilità sempre più responsabile e sostenibile.