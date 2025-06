Filosa, dobbiamo dare ai clienti i prodotti giusti rispettando il Dna dei marchi Stellantis

"Il nostro obiettivo è chiaro: prendere le decisioni giuste, mettendo al primo posto le nostre persone, ponendo il nostro cliente al centro di tutto ciò che facciamo e, in questo modo, creando valore". E' uno dei messaggi lanciati dal nuovo ad di Stellantis Antonio Filosa che oggi ha tenuto la sua prima Town Hall globale dall'Italia, a Torino, presso l’Heritage Hub, un evento trasmesso a tutti i dipendenti Stellantis collegati dai vari Paesi del mondo. Parlando dalla cultura aziendale che vuole implementare Filosa ha espresso la volonta' di costruire "un ambiente in cui il rispetto è alla base di tutto. Un ambiente in cui le persone sanno di poter parlare e di essere ascoltate. Con persone come voi, con una serie di obiettivi chiari, che lavorano insieme con rispetto e fiducia reciproca, tutto questo, unito alla nostra mentalità competitiva, ci renderà inarrestabili".

Il nuovo ad ha quindi illustrato a tutti i lavoratori le sue priorità chiave per l'azienda. La prima è quella di "far crescere il nostro business lanciando i prodotti giusti che i clienti vogliono e che rappresentano il vero DNA dei nostri marchi iconici". Inoltre "dobbiamo migliorare l’esecuzione industriale. Non c'è nulla di sbagliato in Stellantis che non possa essere risolto con ciò che è giusto in Stellantis". Ma Filosa ha invitato tutti a "stabilire per noi stessi la più alta ambizione in termini di qualità, e il momento è adesso". Quanto al futuro "abbiamo già iniziato a rivedere il nostro piano strategico a lungo termine, che condivideremo quando saremo pronti".

Ma l'ad ha anche indicato "un'altra priorità, fare tutto questo con intensità e gioia!" e sottolineando l'importanza di creare un'unica squadra: “Facciamo un patto oggi, insieme: non usiamo più la dizione ex-FCA ed ex-PSA, siamo Stellantis”.

Prima della Town Hall Globale, Filosa ha voluto incontrare un gruppo di circa 300 operai dei vari stabilimenti del complesso di Mirafiori dove - ha ricordato - "sono nato da un punto di vista professionale e da dove è partita la mia carriera". Alla fine dell'incontro, l'ad li ha salutati tutti personalmente, ha fatto moltissime foto con loro e ha pranzato con gli operai offrendo pizza e sfogliatelle in segno delle sue origini napoletane."Sono uno di voi. La mia storia personale e professionale è totalmente legata a Fiat, Fca, Stellantis da oltre 26 anni" ha sottolineato, rassicurando i lavoratori sul fatto che "nonostante il periodo difficile che stiamo attraversando, gli investimenti a Torino e in Italia negli ultimi anni sono stati concreti, e sono investimenti a lungo termine, che ci proiettano nel futuro".

"Sono convinto che insieme ce la faremo, perché Mirafiori ha sempre mostrato capacità di adattamento e continua a dimostrarlo: come sapete, il mercato delle macchine elettriche cresce lentamente, principalmente a causa di fattori esterni che sono per lo più fuori dal nostro controllo e soprattutto a causa di decisioni prese lontano dalle realtà del mercato.La 500 doveva essere solo elettrica, ma con la flessibilità e la velocità che vi contraddistingue, abbiamo deciso di farla anche ibrida, e già a novembre - ha confermato l'ad - inizierà la produzione".

"Il team è completamente focalizzato nel rispettare la tabella di marcia, in quanto tutti noi sappiamo quanto questa nuova motorizzazione sia fondamentale per Mirafiori. Grazie alla versione ibrida, contiamo infatti di poter quadruplicare i volumi" è l'auspicio di Filosa che ha ricordato come "nelle ultime settimane, abbiamo cercato di dare dei segnali concreti".