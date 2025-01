Ford Pro si conferma leader indiscusso nel segmento dei veicoli commerciali in Europa.

Il 2024 segna un incremento delle immatricolazioni senza precedenti: per il decimo anno consecutivo, Ford Pro conquista il gradino più alto del podio anche in Italia, con oltre 35.000 unità consegnate, ben 7.000 in più rispetto al 2023.

Modelli come il Transit Custom, il Ranger e il Tourneo Custom hanno giocato un ruolo cruciale nel raggiungimento di questo straordinario risultato. Questi veicoli mantengono saldamente la loro posizione di vertice nei rispettivi segmenti di mercato fin dal 2016, rappresentando un punto di riferimento per i professionisti del settore.

Ford Pro, leader anche tra i veicoli commerciali elettrici

Fabrizio Faltoni, Amministratore Delegato di Ford Italia, ha commentato:

“Questi numeri straordinari dimostrano come le aziende italiane, di ogni dimensione e tipologia, scelgano di affidarsi a Ford Pro per essere sempre più efficienti e produttive. La loro crescita è la nostra crescita, e siamo orgogliosi di supportare le aziende con soluzioni che migliorano la produttività e contribuiscono al loro successo. Il nostro impegno è costante: continueremo a investire in tecnologia e servizi per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione”.

Tra i modelli di punta, il Tourneo Custom si distingue come leader nella propria categoria, mentre nell’ambito dei veicoli commerciali elettrici l’E-Transit si conferma il più ambito.

Questo veicolo completamente elettrico testimonia l’impegno del marchio verso la sostenibilità e la mobilità a zero emissioni.