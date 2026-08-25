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GWM diventa automotive sponsor del Club Venezia FC

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GWM diventa automotive sponsor del Club Venezia FC
25 agosto 2026 | 14.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

GWM, gruppo automobilistico cinese attivo nel settore della mobilità intelligente, sarà Automotive Sponsor e Back Sponsor del Venezia FC per la stagione 2026/2027. L’accordo accompagna l’ingresso dell’azienda sul mercato italiano e rafforza la proiezione internazionale del club arancioneroverde, tornato in Serie A.

Diamo il benvenuto a GWM nella famiglia arancioneroverde in un momento storico per il nostro Club”, ha dichiarato Nicola Boscaro, Chief Revenue Officer del Venezia FC.Questa partnership conferma l’attrattività internazionale del progetto Venezia FC e ci permette di affrontare la Serie A al fianco di un partner che condivide i nostri stessi valori di ambizione e apertura al mondo”.

Soddisfazione anche da parte di GWM. “È un onore e un traguardo importante poter iniziare questa collaborazione in contemporanea all’arrivo di GWM sul mercato italiano”, ha spiegato Charles Zhao, Region General Manager South East Europe del gruppo. “Siamo particolarmente orgogliosi di affiancare una società nella quale riconosciamo molti dei valori che guidano il nostro percorso: passione, determinazione, spirito di squadra e volontà di guardare sempre avanti”.

Come prodotti che arrieranno in Italia, GWM dopo il lancio italiano di GWM ORA 5, avvenuto all’inizio di luglio, l’azienda prevede di ampliare nei prossimi mesi la propria gamma con con GWM H7, Tank 300 e il pick-up GWM P300, proponendo differenti motorizzazioni e soluzioni destinate a più segmenti di mercato.

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