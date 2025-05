Hyundai INSTER amplia la sua proposta con una soluzione pensata per chi non vuole rinunciare allo spazio, neppure in un’auto compatta. Il modello 100% elettrico del marchio coreano si arricchisce oggi della configurazione a cinque posti, disponibile sull’allestimento XClass, per offrire un’esperienza di viaggio ancora più flessibile e confortevole.

Questa novità risponde alle esigenze di chi cerca un’auto agile in città ma capace di affrontare anche gli spostamenti quotidiani con più passeggeri a bordo. Nonostante la lunghezza contenuta in 3,82 metri, Hyundai INSTER stupisce per l’abitabilità interna: merito del passo da 2.580 mm, che consente di gestire al meglio lo spazio e garantire comodità anche sui sedili posteriori.

Nuova Hyundai Inster, anche in configurazione 5 posti

È possibile optare per il pacchetto che include la nuova configurazione 5 posti con schienali posteriori frazionabili 60:40 e una capacità di carico che va da 280 a 1.059 litri. Una proposta concreta per chi ha bisogno di versatilità, senza rinunciare a qualità e tecnologia.

Il sistema di propulsione 100% elettrico offre un’autonomia di 359 km (ciclo WLTP), supportata da una batteria da 49 kWh. La ricarica rapida fino all’80% in soli 30 minuti e il caricatore da 11 kW rendono INSTER pronta a ogni sfida urbana o extraurbana.

Ricca anche la dotazione tecnologica, che include display da 10,25”, infotainment completo, comandi vocali e servizi connessi tramite Bluelink. A questi si aggiungono avanzati sistemi di assistenza alla guida come la frenata automatica, il mantenimento di corsia e il cruise control adattivo.

Compatta fuori, grande dentro: INSTER 5 posti rappresenta l’equilibrio perfetto tra dimensioni contenute, tecnologia di ultima generazione e comfort intelligente, con uno sguardo sempre rivolto al futuro della mobilità sostenibile.