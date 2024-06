Hyundai ha rilasciato diverse immagini che mostrano in anteprima come sarà la sua futura Inster.

Un crossover elettrico dalle dimensioni ultracompatte, la nuova Hyundai Inster prenderà in prestito diverse soluzioni già presenti sulla cugina a benzina, la Casper.

Lunga poco più di 3,5 metri, ha proporzioni perfette per essere utilizzata in città. Particolare, almeno stando ai primi render diffusi in rete, è il frontale, che si caratterizza per gruppi ottici tondi a LED e sottili palpebre luminose.

Una vettura tutta coreana che potrebbe vedere la luce entro metà anno, per poi approdare nelle concessionarie Europee a inizio dell’anno prossimo.

Zero emissioni per un veicolo ultramoderno che avrà il compito di traghettare una nuova fetta di clientela verso le EV del Gruppo Hyundai.

La nuova Hyundai Inster avrà un prezzo di listino che dovrebbe essere inferiore ai 25.000 euro.

Una cifra interessante anche in considerazione del futuro rinnovo di probabili incentivi e di un bagaglio tecnologico di cui il Gruppo Hyundai è all’avanguardia.

Concretezza, democratizzazione e basso prezzo d’acquisto, il tutto rappresenta un mix vincente per la diffusione di strumenti che saranno protagonisti della mobilità del futuro, le auto elettriche.

Nessuna informazione è stata fornita in merito alle motorizzazioni elettriche del compatto crossover, la Casper, cugina endotermica, ha motorizzazioni che spaziano dai 75 ai 100 cavalli.

Vista la continua evoluzione, la Inster adotterà batterie di nuova generazione e un compatto motore elettrico.