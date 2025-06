Compatto fuori e sorprendentemente ampio all’interno, Hyundai INSTER ridefinisce il concetto di city-SUV elettrico con una configurabilità avanzata, un’autonomia fino a 518 km in città e la ricarica rapida di serie. La nuova gamma di accessori originali amplia ulteriormente la versatilità del modello, offrendo comfort, praticità e soluzioni pensate per diversi stili di vita.

Hyundai INSTER: versatilità e comfort su misura

La modularità dell’abitacolo della nuova Hyundai Inster è valorizzata da elementi come il tavolino pieghevole con attacco magnetico al sedile anteriore, utile per creare una postazione per lavoro o svago.

Gli inserti portiera in nero o beige e i battitacco in acciaio inox con logo Hyundai esaltano il lato estetico e protettivo degli interni. Non mancano dettagli funzionali come il portaombrello, l’appendiabiti da viaggio e contenitori decorativi per piccoli oggetti.

La dotazione per la protezione include tappetini “all weather” in gomma, ideali contro umidità e sporco, e un tappetino reversibile per il bagagliaio. Per chi viaggia con bambini o animali domestici, è disponibile un coprisedile posteriore idrorepellente, perfettamente compatibile con i seggiolini.

Il vano di carico si arricchisce anche di una vaschetta pieghevole bifacciale: morbida su un lato per oggetti delicati, impermeabile sull’altro per attrezzature da outdoor. Il portabici posteriore con funzione inclinabile consente di trasportare due bici, incluse le e-bike, senza rinunciare all’accesso al bagagliaio. A disposizione anche un portabici da tetto con fissaggio semplificato.

Per chi ama le attività stagionali, le barre portatutto originali possono essere abbinate a un porta sci/snowboard o a un box da tetto da 330 litri (fino a 75 kg). Le decalcomanie Pixel in tonalità twilight o frost grey, insieme ai profili laterali in nero lucido o alluminio spazzolato, aggiungono un tocco di stile personale.

Sono disponibili anche pellicole protettive per soglie, maniglie e display centrale, oltre a LED per il vano bagagli, organizer e un telo copriparabrezza multifunzione.