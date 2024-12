Hyundai celebra un nuovo traguardo con la nuova IONIQ 5 N, premiata come Best EV for 2025 da CarBuzz.

La Hyundai IONIQ 5 N vanta prestazioni elevatissime ed è stata scelta tra oltre 160 nuovi veicoli

Determinanti nella scelta della giuria di CarBuzz l’accessibilità economica (democratizzazione dell’elettrico), autonomia, velocità di ricarica e impatto ambientale.

Secondo Olabisi Boyle, vicepresidente di Hyundai Motor North America: “IONIQ 5 N dimostra che le EV possono essere emozionanti, grazie a funzioni come N e-Shift e N Grin Boost, offrendo prestazioni che entusiasmano e ridefiniscono l’esperienza di guida elettrica.”

Hyundai IONIQ 5 N con cambio virtuale

La Hyundai IONIQ 5 N rappresenta il concetto di Everyday Sportscar, con tecnologie come N e-Shift e N Active Sound+, pensate per offrire una guida coinvolgente e sensoriale.

• N e-Shift replica la sensazione di un cambio a doppia frizione a otto rapporti, controllando la coppia del motore per simulare cambi marcia realistici, sincronizzati con effetti sonori.

• N Active Sound+ utilizza un sistema audio a 10 altoparlanti per generare tre colonne sonore uniche:

- Ignition: simula il suono di un motore a combustione.

- Evolution: un sound ad alte prestazioni ispirato al prototipo RN22e.

- Supersonic: un’esperienza sonora futuristica ispirata ai jet da combattimento.

Queste tecnologie offrono non solo un’esperienza entusiasmante, ma anche un punto di riferimento acustico per ottimizzare la guida, sviluppato grazie a test rigorosi sul leggendario Nürburgring.

CarBuzz ha definito l’IONIQ 5 N un punto di svolta: “Hyundai rende le EV cool, creando un’esperienza di guida più organica rispetto a molti veicoli a combustione. La IONIQ 5 N non è solo un’auto elettrica veloce, ma una delle più divertenti da guidare.”

Con IONIQ 5 N, Hyundai dimostra che il futuro delle auto elettriche è già presente nei suoi listini, il crossover coreano combina sostenibilità, tecnologia avanzata e puro piacere di guida.