Hyundai Santa Fe, per il MY 26 un ibrido plug-in più performante e 'ricco'

Dopo l'intervento sulla gamma full-hybrid del Santa Fe, per il Model Year 2026 Hyundai annuncia l'aggiornamento anche della versione Plug-in Hybrid. Per il suo distintivo D-Suv il brand coreano ha scelto di evolversi nel segno di prestazioni, tecnologia e stile. L’aggiornamento introduce un notevole potenziamento del sistema ibrido ricaricabile e arricchisce le opzioni di personalizzazione di un SUV pensato per una mobilità senza compromessi.

Il nuovo powertrain plug-in hybrid si rafforza sul fronte prestazioni, con una potenza complessiva che passa da 253 a 288 cv: la motorizzazione plug-in - basata sul motore 1.6 T-GDi abbinato a un motore elettrico e al cambio automatico a 6 rapporti - è proposta esclusivamente con trazione integrale 4WD, per il massimo di versatilità e comfort. Parallelamente il Santa Fe MY26 potenza la dotazione tecnologica con il debutto della Digital Key 2.0, aggiunta nei pacchetti Bose & Tech e Calligraphy. Grazie alla tecnologia NFC, questa soluzione permette di aprire, chiudere e avviare l’auto direttamente tramite smartphone o smartwatch compatibili, eliminando la necessità di trasportare la chiave fisica e consentendo di condividere la chiave digitale con fino a 15 utenti.

All’interno, su Santa Fe Plug-in Hybrid sono disponibili nuove configurazioni di colore per abitacolo e sedili in pelle Nappa abbinati al pacchetto Calligraphy: oltre a Black Ink, è ora possibile selezionare il modello nelle nuove combinazioni cromatiche Pecan Brown e Forest Green.

Peraltro l’introduzione del Model Year 2026 non comporta variazioni nella struttura e nei prezzi del listino di Santa Fe Plug-in Hybrid, che continua a essere disponibile nelle configurazioni Business e XClass, entrambe proposte con trazione integrale 4WD e in versione a 5 o 7 posti. La versione Business a 5 posti rappresenta l’ingresso alla gamma PHEV con prezzi da 55.800 euro, mentre al vertice dell’offerta si posiziona l’allestimento XClass, che parte da 60.550 euro nella configurazione a 5 posti .

La componente tecnologica viene arricchita dal pacchetto Hyundai SmartSense, che include sistemi come il Blind-Spot Collision Avoidance, la frenata automatica di emergenza evoluta con anche funzione Turning, il Rear Cross- Traffic Collision Avoidance, il Blind-Spot View Monitor, il Safe Exit Assist, il Remote Smart Parking Assist e l’Highway Driving Assist 2 con assistenza al cambio di corsia. Inoltre l’allestimento XClass può essere ulteriormente personalizzato attraverso il Bose & Tech Pack o il Calligraphy Pack che puntano rispettivamente su comfort-tecnologia e raffinatezza.