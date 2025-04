Il Volvo FH Aero si è aggiudicato il prestigioso riconoscimento Green Truck 2025, affermandosi come il mezzo pesante più efficiente nei consumi mai testato. Il risultato emerge da una prova comparativa indipendente condotta dalle autorevoli riviste tedesche Trucker e Verkehrs-Rundschau, che ogni anno assegnano questo premio al camion a lunga percorrenza più virtuoso dal punto di vista dell’efficienza energetica.

Grazie a un raffinato studio aerodinamico e all’evoluta catena cinematica, il Volvo FH Aero garantisce un risparmio significativo sia in termini di carburante sia di emissioni di CO2.

Il test, condotto su un tracciato di 343 km nel sud della Germania, ha confermato prestazioni eccellenti: il veicolo svedese ha registrato un consumo medio di soli 21,2 litri per 100 km, mantenendo una velocità media di 80,14 km/h.

Una tripletta da record per Volvo Trucks

Il 2025 segna un anno d’oro per Volvo Trucks. Come sottolinea Roger Alm, Presidente della divisione, “Con questo risultato completiamo una tripletta straordinaria: il Volvo FH Aero è il camion più efficiente nei consumi, siamo diventati il marchio leader in Europa nel segmento dei veicoli pesanti, e siamo stati i primi a ottenere le cinque stelle nel nuovo crash test Euro NCAP per truck”.

Il modello testato, dotato del motore diesel D13 da 420 CV con pacchetto I-Save, integra anche il Camera Monitor System, una tecnologia che sostituisce gli specchietti retrovisori tradizionali con telecamere, contribuendo a ridurre la resistenza aerodinamica e i consumi.

Introdotto all’inizio del 2024, il Volvo FH Aero presenta una cabina completamente riprogettata con linee ottimizzate per massimizzare il flusso d’aria, con un risparmio fino al 5% in termini di carburante e emissioni rispetto alla versione tradizionale del FH.

La gamma FH Aero è disponibile in quattro varianti:

• FH Aero Diesel

• FH Aero Electric

• FH Aero a Gas

• FH16 Aero.