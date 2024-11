Jaecoo J7 è il nuovo SUV da segmento C del Gruppo Chery.

Un modello del tutto nuovo che punta su un equipaggiamento completo ed un listino prezzi invitante per conquistare il pubblico europeo. Il nuovo Jaecoo 7 nasce per essere utilizzato nella guida di tutti i giorni, grazie agli innumerevoli dispositivi di assistenza alla guida che lo rendono maneggevole, pratico e sicuro, ma si rivolge anche a un pubblico che utilizza l’auto per lunghi spostamenti.

Lungo 4,50 metri, alto 1,68 metri e largo 1,87 metri, la sua linea colpisce soprattutto per il suo imponente frontale con la grande griglia esagonale a listelli verticali e per i gruppi ottici a LED con grafica pixel.

La notevole cura aerodinamica è evidente osservando le fiancate, le maniglie a filo della carrozzeria, rendono la linea della Jaecoo J7, soprattutto nella vita laterale, slanciata e dinamica.

Al centro del portellone posteriore è presente lettering Jaecoo. I terminali di scarico sono invisibili, sapientemente nascosti da un estrattore aria inferiore, la cui funzione è sia stilistica, che aerodinamica.

Entrando nell’abitacolo, a catturare l’attenzione è il grande display del sistema dell’infotainment da 14,8 pollici, orientato verticalmente, e che affianca il quadro strumenti digitale.

Al di sotto del display d’infotainment, che si avvale del processore Qualcomm 8155, compatibile con Apple Car Play e Android Auto e integrato con il sistema di telecamere a 360°, sono state posizionate due prese di ricarica wireless.

La nuova Jaecoo 7 è disponibile sul mercato italiano in due allestimenti: Premium e Exclusive

La dotazione dell’allestimento entry level, che viene offerto solo con la trazione anteriore, è di per sé già valida ed include i cerchi da 19 pollici, i gruppi ottici a LED, i mancorrenti sul tetto, il tetto panoramico apribile, il climatizzatore bi-zona ed i sedili anteriori riscaldabili ed elettrici.

L’Exclusive, con la trazione integrale, aggiunge l’head-up display, il Terrain Selector e l’impianto audio firmato Sony.

La propulsione è affidata ad un motore 1.6 turbo benzina da 147 CV e 275 Nm di coppia, abbinato al cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti.