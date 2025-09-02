circle x black
Jeep Avenger domina il mercato italiano: SUV più venduto e leader tra i B-SUV

Jeep Avenger domina il mercato italiano: SUV più venduto e leader tra i B-SUV
02 settembre 2025 | 10.45
Redazione Adnkronos
Jeep Avenger continua a essere protagonista assoluta nelle classifiche di vendita italiane. Nel solo mese di agosto 2025, così come nei primi otto mesi dell’anno, si conferma il SUV più venduto in assoluto e il B-SUV leader di mercato. Ancora più rilevante è il primato tra i modelli 100% elettrici del segmento, consolidando una crescita che non mostra segni di rallentamento.

Il modello progettato a Torino non si limita al successo nel proprio segmento: Jeep Avenger occupa infatti il terzo posto nella classifica generale delle immatricolazioni italiane, considerando ogni categoria e ogni tipologia di motorizzazione. Un risultato che rafforza un percorso già avviato negli anni precedenti, con la leadership tra i B-SUV elettrici nel 2023 e il titolo di SUV più venduto in Italia nel 2024.

Jeep Avenger, performance e gamma completa

Tra gennaio e agosto 2025, Avenger ha raggiunto una quota del 10,8% nel mercato B-SUV, il 5,6% tra i SUV in generale e oltre il 19% nel comparto dei B-SUV elettrici. Una crescita che riflette la capacità del modello di adattarsi alle esigenze più diverse, grazie a una gamma ampia e articolata.

Il pubblico può scegliere tra più soluzioni:

versione elettrica: il primo SUV Jeep a zero emissioni, silenzioso e reattivo

motore benzina 1.2 da 100 CV con cambio manuale, ideale per chi cerca efficienza e praticità

e-Hybrid: dotato di sistema a 48 Volt con cambio automatico, che abbina comfort e riduzione delle emissioni

4xe: la variante con trazione integrale intelligente, capace di coniugare prestazioni urbane e capacità off-road autentiche.

Il successo di Jeep non si limita ad Avenger. Anche Renegade 4xe Plug-In Hybrid, prodotta a Melfi, ha registrato ottimi risultati: ad agosto e nei primi otto mesi del 2025 è il secondo modello più venduto tra le ibride plug-in, con una quota prossima al 24%.

Jeep Avenger
